Zagrebački WC-i među najčišćima su u Europi: Do urednog na Kvatriću trpe, srebrni šekret čeka proljeće

Zagreb se u posljednje vrijeme ne može baš podičiti pozitivnim vrhovima europskih ili svjetskih ljestvica. Nerijetko ga se može vidjeti u top deset najzagađenijih gradova prema kvaliteti zraka, primjerice, a Sveučilište u Zagrebu iz godine u godinu “pada” na popisu najboljih na svijetu. Ipak, hrvatska metropola sad se našla pri vrhu poprilično zanimljive ljestvice.

Zagrebački su javni toaleti, naime, šesti po čistoći u Europi, pokazuje rang-lista što su je izradili istraživači iz britanske tvrtke Showers to You. Rezultate su objavili u povodu Svjetskog dana WC-a, koji se obilježava 19. studenoga, a do njih su došli proučavajući osam tisuća negativnih Google recenzija mjesta “na koje i kraljevi idu pješice”.

Osim ocjena, brojilo se i koliko je puta neki nužnik okarakteriziran kao “prljav”. A “kraljevi i kraljice” presudili su da javni toaleti hrvatske metropole dobiju ocjenu 4,07 od mogućih pet za čistoću, a u samo 2,47 posto recenzija opisuje ih se kao “prljave”. Najčišći su oni u finskom Helsinkiju s ocjenom 4,85, a slijede ih WC-i u prijestolnicama Luksemburga, Lihtenštajna, Irske i Slovenije. Najgori su rezultati zabilježeni u Berlinu, koji je dobio 0,16 od pet za čistoću. S obzirom na tako dobre ocjene kojima se na papiru može pohvaliti mreža zagrebačkih javnih toaleta, odlučili smo obići neke od njih i provjeriti odgovara li situacija na terenu onoj s Googlea.

Zatvoreno od 1. studenoga

– Rekla mi je gospođa koja ga često koristi da trpi sve dok ne dođe u ovaj WC jer je jedini u gradu gdje bi mogla obaviti nuždu – govori nam gospođa Ana, koju smo zatekli u toaletu na Kvatriću, smještenome u sklopu podzemne garaže, na etaži -1.

Ona je, s još tri kolegice, zadužena za čistoću u tom besplatnom javnom nužniku, a kaže kako su jako uredne i pedantne te se trude održavati prostor tako da sve bude na mjestu. Iako estetski možda i nije najbolje uređen, o čemu svjedoči dotrajalost umivaonika ili pak pokoji tračak “umjetničke” inspiracije na vratima i zidovima u kabinama, zaista možemo potvrditi da je higijena na razini. Iako se, priznaje, Zagrepčani baš i ne mogu nazvati čistuncima.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

– Nagledala sam se stvarno svega. Ljudi znaju razbacivati papire uokolo, a svakodnevno brišemo urin kojeg bude po cijeloj kabini, a najmanje u nužniku – objašnjava Ana, ali i neprestano ponavlja kako joj ništa nije teško i kako se stalno trudi da se takve stvari što prije počiste i ne upadaju u oko ljudima koji su naučili osnove higijene i bontona. Želi da svi dolaze na čisto, s nadom da će takvo i ostaviti, a ističe i kako se lakše diše otkako WC ne radi danonoćno, već se zatvara u 22 sata.

Stotinjak metara od nužnika na Kvaternikovu trgu postoji još jedan, i to ispod tamošnje tržnice. Ondje je protok ljudi nešto veći, stalno se netko spušta stubama u garažu. Moguć je razlog činjenica da na taj WC upućuje više oznaka, a i nerijetko ga koriste upravo prodavači na tržnici.

Pod hodnika ispred ulaza u prostore toaleta briše gospođa Gordana. I ondje se osjeti jak miris sredstava za čišćenje, a prostorije sa sanitarnim čvorovima poprilično su jednostavne i na prvi pogled ne izgledaju najnovije. Gordana ističe da se čistiti mora redovito jer ljudi ima dosta pa stalno mora misliti na dopunjavanje toaletnog papira i sapuna. Problem joj stvara činjenica da većina njih ne poštuje osnove higijene.

– Posla je preko glave. Dok očistimo jednu stranu i pređemo na drugu, na prvoj se opet nešto dogodi i sve ide ponovno. Svakakvih ljudi bude, ali moram priznati da se u ženskom više naradimo. Možda se žene generalno čine urednijima, ali u WC-ima to nije tako – kaže Gordana.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 14.11.2022., Zagreb - Javni WC na trznici Kvatric. Photo: Robert Anic/PIXSELL Jedan od poznatijih javnih nužnika metropole, barem ako je svjedočiti prema broju članaka na portalima, jest onaj u Krešimirovu parku, postavljen unutar dječjeg igrališta. Riječ je o kućici od samo nekoliko kvadrata u kojoj su dva “šekreta”, a oni se naziru kroz jedva zamućena stakla.

A kod tog je sanitarnog čvora, podsjetimo, sporna bila obnova, za koju se pisalo da je trebala stajati čak 40.000 eura pa je stekao epitet "srebrnog". No, kućica je trenutačno zaključana, a na vratima nas je dočekao natpis "Zatvoreno od 1. studenoga do 30. travnja" pa nužda u slučaju ovog WC-a mora pričekati proljeće.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Da uvijek ima papira i sapuna

Ako se pak nađete u blizini javnog toaleta kod Branimirove tržnice, budite sigurni da sa sobom imate papirnate maramice jer toaletni papir ondje nećete naći, kao, uostalom, ni sapun. Prema evidencijskoj listi kojom se bilježi raspored čišćenja sanitarnog čvora, zadnja smjena u tom je WC-u odrađena u rujnu pa stoga i ne čudi njegova zapuštenost.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Dvije od tri kabine u ženskom dijelu nisu u funkciji, a u muškom su pojedini pisoari oštećeni. Odvaljena je i pokoja slavina, kao i dio prekidača za puštanje vode, iako su četke za WC i dalje svom mjestu. Možda je točno da "sila Boga ne pita", a ako vas na tom potezu ipak uhvati, preporuka je da se uputite preko ceste, na križanje Strojarske i Branimirove. Tamošnji je WC uredan i mirisan, i to također zahvaljujući skromnoj gospođi koja ondje čisti.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kaže da ljudi ima, pogotovo putnika koji dolaze s Autobusnog kolodvora jer je ovaj toalet besplatan, ali i kako je ljeti gora situacija zbog većeg broja turista. Goste metropole, ali ni domaćine, napominje, ne može baš pohvaliti jer smeće morati skupljati i ispred WC kućice. Dodaje da je bilo i slučajeva da su se ljudi tuširali za umivaonikom pa time napravili dodatan nered od namočenih papira.

Importanne centar podno Glavnog kolodvora mjesto je kojim svakodnevno protutnji velik broj ljudi pa bi se na prvu moglo pomisliti da će tamošnji toaleti dobiti nešto nižu ocjenu nego neki drugi koje smo posjetili, ali i ondje je situacija gotovo besprijekorna. Jednu od gospođa koje ga održavaju zatekli smo na pauzi, ali govori nam kako, nažalost, ne može dugo razgovarati jer ima samo nekoliko minuta predaha prije negoli se opet dogodi nered.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

– Evo, na dvije sam minute izašla, a papira već nedostaje. Bude ovdje red, čeka se dugo, pogotovo za ženski – kaže. Pamti i ona neugodne situacije i korisnike koji su s higijenom “na vi”, a u nedjeljno jutro, primjerice, ostavljenih boca bude po cijelom toaletu. Ipak, ne želi se previše žaliti.

– Dok je to sređeno po mojoj mjeri, ja sam zadovoljna. Znam da možda to ljudi ne primijete, ali meni je drago kada sve funkcionira kako treba i da uvijek ima dovoljno papira i sapuna – zaključuje.

