Trump oštro poručio Iranu: Ili će biti mira ili ćete doživjeti tragediju!

Američke snage pogodile su tri iranska nuklearna postrojenja u "iznimno uspješnom napadu", izjavio je američki predsjednik Donald Trump, dodavši da više nema Fordowa, "dragulja u kruni" Teheranovog nuklearnog programa. Nakon višednevnih razmatranja Trumpova odluka da se pridruži izraelskom vojnom pohodu protiv Irana zaoštrila je sukob. "Svi su avioni sigurni i na putu su kući", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social, dodavši i čestitku "našim velikim američkim ratnicima".

Predsjednik Donald Trump je u obraćanju naciji poručio da Iran mora pristati na mir, a ako to ne učini, uslijedit će daleko snažniji napadi. - Ili će biti mira, ili će Iran doživjeti tragediju daleko veću od one kojoj smo svjedočili posljednjih osam dana. Zapamtite, preostalo je još mnogo ciljeva - rekao je.

Potvrdio je da su američke snage izvele napade na tri iranska nuklearna postrojenja. - Naš cilj bio je uništenje iranskog postrojenja za obogaćivanje urana - istaknuo je i dodao da je akcija bila "spektakularan vojni uspjeh" i da su ključna postrojenja za obogaćivanje urana "potpuno i u cijelosti uništena". Tijekom kratkog obraćanja naciji najavio da će visoki dužnosnici u nedjelju ujutro u Pentagonu održati konferenciju za novinare kako bi raspravljali o američkoj operaciji usmjerenoj na iranska nuklearna postrojenja. U troipolminutnom govoru u Bijeloj kući nije ponudio bitne detalje o napadima. Sjedinjene Države i Izrael "djelovali su kao tim" u operaciji protiv iranskih nuklearnih postrojenja, rekao je u obraćanju, govoreći o zajedničkim naporima za uklanjanje prijetnje za Izrael. Rekao je da je iranski vojni zapovjednik Qasem Soleimani odgovoran za smrt tisuća ljudi.

Predsjednik Donald Trump zahvalio je izraelskoj vojsci „na izvrsnom poslu koji su obavili“ i pohvalio američke vojne snage za „operaciju kakvu svijet nije vidio mnogo, mnogo desetljeća“. „Želim zahvaliti izraelskoj vojsci na izvrsnom poslu koji su obavili, a najvažnije od svega, želim čestitati velikim američkim domoljubima koji su večeras letjeli tim veličanstvenim strojevima i cijeloj američkoj vojsci na operaciji kakvu svijet nije vidio mnogo, mnogo desetljeća“, rekao je predsjednik u svom obraćanju naciji.

„Nema vojske na svijetu koja bi mogla učiniti ono što smo mi učinili večeras“, rekao je, nastavljajući hvaleći svoje najviše vojno vodstvo. „Također želim čestitati načelniku Združenog stožera Danu 'Razinu' Caineu, spektakularnom generalu, i svim briljantnim vojnim umovima uključenim u ovaj napad.“

"Iran već 40 godina govori - smrt Americi, smrt Izraelu. Ubijaju naše ljude, raznose im ruke i noge bombama uz cestu. To im je bila specijalnost. Izgubili smo preko 1000 ljudi, a stotine tisuća diljem Bliskog istoka i diljem svijeta umrlo je kao izravna posljedica mržnje, posebno toliko ih je ubio njihov general Qassem Soleimani. Davno sam odlučio da neću dopustiti da se ovo dogodi. Neće se nastaviti. Želim zahvaliti i čestitati premijeru Bibiju Netanyahuu. Radili smo kao tim kao što možda nijedan tim nikada prije nije radio i daleko smo dogurali do uklanjanja ove strašne prijetnje Izraelu.“

"ANY RETALIATION BY IRAN AGAINST THE UNITED STATES OF AMERICA WILL BE MET WITH FORCE FAR GREATER THAN WHAT WAS WITNESSED TONIGHT. THANK YOU! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES" pic.twitter.com/vhTb5uNuCB