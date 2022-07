Vruće otvorenje 16. Festivala tolerancije

Sinoć je na zagrebačkom Bundeku svečano otvoren 16. Festival tolerancije. Po uzoru na svjetske metropole, do kasno u noć slavila se različitost kultura, prihvaćanje i razumijevanje. Uzvanici, izvođači i posjetitelji složni su u ideji da na ovaj način možemo zadržati prijeko potrebnu ljudskost i biti inkluzivniji jedni prema drugima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sve do nedjelje, 3. srpnja do kasno u noć, Park Bundek postaje relevantna točka za pitanja tolerancije, ljudskih prava i očuvanja sjećanja na holokaust, kroz umjetnost, razgovore, glazbu, ali i stand up nastupe.

Usprkos svim izazovima na koje je organizator naišao i ove godine odabrani su izvrsni, progresivni, široko društveno važni filmovi, nagrađeni ili pak nominirani za najprestižnije filmske nagrade poput Oscara ili Césara te su dobitnici nagrada na festivalima poput Sundancea, Berlina, Karlovih Vara.

Festival je otvoren koncertom Zagreb Klezmer Trija, koji čine tri etablirana glazbenika - klarinetist Bruno Philipp, gitarist Mario Igrec i kontrabasist Dinko Stipaničev - okupljena s motivom sviranja klezmera - glazbenog žanra prepoznatljivog po izražajnim melodijama nalik ljudskom glasu.

Nakon koncerta, uzvanike je vrlo dirljivim govorom pozdravila dugogodišnja prijateljica Festivala tolerancije, voditeljica Katarina Moškatelo. Svečanom otvorenju prisustvovali su: izaslanik predsjednika Vlade RH g. Ivica Poljičak, pučka pravobraniteljica - gđa. Tena Šimonović Einwalter, zamjenica ravnateljice Ureda za udruge Vlade RH – gđa Vesna Lendić Kasalo, izaslanica predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba - gđa. Rada Borić i g. Frano Boban, izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba, veleposlanici i izaslanici veleposlanstava, izvršni direktor Romskog nacionalnog vijeća – g. David Dragoljub Orlović, voditelj Isusovačke službe za izbjeglice za Jugoistočnu Europu - g. pater Stanko Perica, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra – gđa Maja Vukić, glasnogovornik UNHR Hrvatska – g. Jan Kapić i predstavnici kulturnih institucija i brojni predstavnici medija.

Foto: Jan Humski

Nakon što je zahvalila Katarini Moškatelo na zaista divnom uvodu u protokolarni dio otvorenja, Nataša Popović posebno je istaknula kako je u selekciji bilo više od šezdeset filmova, a izbor je uslijed iznenadnog smanjenja financijskih sredstava sužen na četrdeset i jedan film. “Možda previše za četiri festivalska dana, ali svaki od izabranih filmova opravdano je ostao na programu”. Bez obzira na puno manju podršku no dosadašnjih godina posebno je zahvalila Gradu Zagrebu, pozvala ih je na festival i izrazila svoju otvorenost za razgovore.

Boško Picula, selektor ovogodišnjeg filmskog programa izjavio je: "U vremenu kada stvarnost sve više postaje festivalom netolerancije, Festival tolerancije sa svojim programima i publikom potrebniji je nego bilo kad u proteklih šesnaest godina. Kada smo kolegica u Selekcijskom povjerenstvu Snježana Tribuson i ja prije pola godine otpočeli s gledanjem, evaluacijom i izborom filmova u ovogodišnjem programu, svijet je bio drukčiji nego danas. Filmovi koji o toleranciji govore na različite načine potvrđuju da je film i kao umjetnost, i kao medij nezamjenjiv u suvremenom društvu kada se o onom najvažnijem želi doći do najšireg kruga ljudi. I to pričama, igranima, dokumentarnima, animiranima, onima na granici eksperimenta, u kojima svatko može prepoznati dio svog života i svakodnevice, neovisno gdje su ti filmovi i kako snimljeni. Četrdeset i jedan film Festivala tolerancije 2022. s jedne strane predstavljaju recentan, umjetnički izniman prikaz različitih sredina i ljudi koji u njima žive, a s druge objedinjuju univerzalne vrijednosti za koje se uvijek vrijedi boriti i izboriti. Film to radi na uvijek nov, snažan i dojmljiv način te uz njega svijet redovito postaje boljim".

Selektorica filmskog programa, redateljica Snježana Tribuson izjavila je: “Zahvalila bih ekipi Festivala, što su me “prisilili” da odgledam gomilu recentnih filmova. Budući da se već dvije godine držim kuće zbog pandemije, ne gledam gotovo ništa osim produkcije streaming platformi pa je ovo za mene bilo poput svježeg zraka.“

Program 16. izdanja Festivala započeo je već 16. lipnja i to skupnom izložbom domaćih umjetnika pod nazivom „Svaka osoba ima pravo tražiti zaštitu - tko god bila, od kud god dolazila, kad god bila prisiljena na bijeg“. Postavljena je na javnim površinama i u javnom prijevozu u čak sedam gradova u Republici Hrvatskoj te smo njome još jednom obilježili Svjetski dan izbjeglica, 20. lipnja u suradnji s dugogodišnjim partnerom Festivala, UNHCR Hrvatska.

Kada smo zaboravili biti dobri susjedi, biti otvoren, gostoljubiv grad?

Izaslanica predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba gđa Rada Borić, koja je na kraju protokolarnog dijela proglasila 16. Festival tolerancije otvorenim, pohvalila je “mali tim koji radi velika čuda”, ali i ovogodišnju selekciju. Ocijenila je neprocjenjivom činjenicu da imamo priliku pogledati filmove iz trideset različitih zemalja, uz koje možemo postati bolji ljudi. “Kada smo zaboravili biti dobri susjedi, biti otvoren, gostoljubiv grad? Što nas čeka u ionako zastrašujućoj budućnosti, ako ćemo biti neprijatelj onima koji su slabiji od nas? Ako nemamo razumijevanja za one koji prelaze svoje granice, ne samo zbog rata ili ekonomske krize, nego i one klimatske, ako ne poštujemo ženska ljudska prava i prava svih manjina.”

Nakon protokolarnog dijela, održana je projekcija filmova Kraljica košarke, Oscarom nagrađenog kratkometražnog filma redatelja Bena Proudfoota. Naelektrizirani portret Lusije “Lucy” Harris, koja je zabila prvi koš u povijesti ženskih Olimpijskih igara i bila prva i jedina žena službeno draftirana u N.B.A. Unatoč svojim nevjerojatnim uspjesima, Harris, koja je neočekivano umrla 18. siječnja, ostala je uglavnom nepoznata - sve do sada. Ovdje je ispričala svoju priču svojim riječima.

Druga je projekcija bila rezervirana za film Lunana redatelja Pawo Choyning Dorjija. Smješten u očaravajući planinski Butan, ovaj je film topla priča o prijateljstvu i rušenju predrasuda, nominirana za nagradu Oscar za najbolji međunarodni film.

U sklopu glazbenog i zabavnog programa posjetitelji su se odlično zabavili uz stand up predstavu Studija smijeha, Igora Drlje i Dragitze Raštegorac, ali i rasplesali uz sjajno raspoložene i uvijek glazbeno dobar nastup Elementala i DJ M.I.L.E.

Foto: Jan Humski

Danas u sklopu filmskog programa u Kinu amfiteatar u 18.30 sati možete pogledati film Guslačev put do velikog platna redatelja Daniela Raima koji kroz humor i dramu prikazuje nastojanje redatelja Guslača na krovu Normana Jewisona da rekreira izgubljeni svijet židovskog života u carskoj Rusiji i prezentira izvorno cijenjenu kazališnu predstavu kao filmski ep na velikom platnu. U 20.00 sati očekuje vas film Susjedi, priča o šestogodišnjem kurdskom dječaku Seru koji pohađa prvu godinu arapske škole u kojoj predaje učitelj koji propovijeda mržnju prema Židovima što uznemiruje i zbunjuje Sera jer su njegovi dugogodišnji susjedi simpatična židovska obitelj, a u 21.15 sati film Neću otići u tišini koji nam priča o 32-godišnjem aktivistu i ocu Adyju Barkanu koji kada mu kažu da su mu ostale četiri godine života pada u duboku depresiju, boreći se da se poveže s novorođenim sinom, čija ga prisutnost podsjeća na budućnost koju neće imati. Svakako obratite pažnju i na film Ljeto soula (…ili kad se revolucija nije mogla prenositi) iščekivani dokumentarac koji je osvojio Oscara.

Od glazbenog i popratnog programa danas nas očekuju surprise gig, koncert Bosak & the Second Hand Banda i DJ set Stanka Bondže.

Sinoć su programi bili puni, Bundek je posjetio velik broj Zagrepčana željnih dobrih filmova, glazbene, smijeha i razgovora o toleranciji, pa predlažemo uzeti dekicu i na projekcije i koncerte doći malo ranije, kako biste uhvatili mjesto.

Na lokacijama festivala posjetiteljima će biti omogućena gastro ponuda, pića, kokteli i slastice. Radno vrijeme festivala je od 16h do 01h iza ponoći.

Raspored programa možete vidjeti na www.festivaloftolerance.com

Program je kao i dosadašnjih godina besplatan, sufinanciran sredstvima Grada Zagreba, HAVC-a, UNHCR-a Hrvatska, Atlantic Grupe, TZ Zagreb i drugih partnera.