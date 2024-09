VIDEO Kazališni ciklus 'Bolje da o tome (ne) razgovaramo' večeras otvara predstava 'Cure'

Teatar Poco Loco drugu godinu za redom organizira kazališni ciklus pod nazivom "Bolje da o tome (ne) razgovaramo", koji se kroz kazališne predstave za djecu i mlade, razgovore nakon izvedbi i podcaste bavi kompleksnim, često prešućivanim i nadasve važnim temama za djecu i mlade, kao što su razvod roditelja, smrt bliskih osoba, usamljenost, vršnjačko nasilje, seksualnost i mnoge druge. Ovogodišnji ciklus počinje danas, a do subote će se održavati u Centru kulture na Peščenici.

Program Ciklusa uključuje šest predstava iz Slovenije, Srbije i Hrvatske, čime Ciklus poprima regionalni karakter. Nakon svake predstave održat će se razgovori sa stručnjacima iz kazališta, medicine, psihologije, (socijalne) pedagogije i obrazovanja, poput psihijatra Darka Marčinka, predstojnika Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb, ujedno urednika knjige "Usamljenost i depresija" i profesorice na Odsjeku psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, seksualne terapeutkinje Tanje Jurin, redateljice Anice Tomić, dramaturginje i ravnateljice Centra mladih Ribnjak Pavlice Bajsić, dramske pedagoginje Ines Škuflić Horvat, glumca Adriana Pezdirca i mnogih drugih.

Razgovori će tematski biti vezani na predstave te će sudionici raspravljati o tome kako djeca reagiraju na gledanje predstava tabu tematike, koja su očekivanja od kazališta za djecu i mlade, koje su teme poželjne, ali i koje nisu. Ciklus večeras od 19 sati otvara predstava "Cure" koja nastaje u suradnji riječkog Kolektiva Igralke, HNK Ivan pl. Zajc i slovenskog Zavoda VIDNE te u režiji Tjaše Črnigoj. Riječ je o dokumentarnoj predstavi koja kroz osobne priče žena triju generacija ocrtava promjenu vremena i društveno-političkih sistema. Nakon predstave održat će se diskusija na temu seksualnosti među mladima uz sudjelovanje brojnih stručnjaka.

Predstava "Poučni komadi" redateljice Anice Tomić nastala je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku u suradnji s Glinjol Teatrom iz Gline, a na programu je sutra u 19 sati. Svjedočenjem rata u Ukrajini i inih oblika nasilja, glumci svoja iskustva i kreativne impulse pretaču u autorski projekt koji poziva na propitkivanje vlastitih stavova i postupaka. Predstava otvara temu nasilja prema drugačijima i ksenofobije o čemu će biti riječi nakon izvedbe.

Kraljevačko pozorište iz Kraljeva izvest će u srijedu, u 19 sati predstavu "Onda kad smo se izgubili" prema tekstu Lotte Faarup i u režiji Damjana Kecojevića. Autorica Faarup zainteresirana je za „glas“ djeteta u situaciji fragmentiranosti obitelji te predstavlja koncepte balansa i disbalansa u partnerskoj relaciji, idealizacije, konflikta lojalnosti i temu tajni, te način na koji djeca u krajnjoj liniji postaju staratelji svojim nesretnim roditeljima, noseći se sa osjećajima straha i neizvjesnosti. Tema razgovora nakon izvedbe jest razvod i alkoholizam roditelja.

U četvrtak je pak na programu predstava "Ja sam Akiko" koja nastaje u produkciji Kulturnog centra Pančevo, BUDI Festivala i FEP Bačka Palanka prema tekstu Stefana Tićmija i u režiji Milje Mazarak. Predstava progovara o odnosu djeteta i roditelja kroz priču o odrastanju bez jednog roditelja i o dječjoj usamljenosti, o čemu će biti riječi u diskusiji nakon izvedbe.

Predstava "Zvjezdice" Slovenskog narodnog kazališta Nova Gorica i Europske kazališne konvencije bit će izvedena u petak u 19 sati. Kroz incident između dvaju srednjoškolaca, govori o nasilju među mladima, ali prije svega prije svega traga za njegovim uzrocima: osjećajem nemoći, vršnjačkim zlostavljanjem, problemima sa slikom tijela, seksualnim identitetom, društvenim pritiskom i slično. Predstava nastaje prema tekstu Jake Smerkolj Simoneti i u režiji Žive Bizovičar, a nakon nje će se održati razgovor na temu raznih oblika vršnjačkog zlostavljanja i već spomenutih tema.

Posljednja predstava iz Ciklusa na rasporedu je u subotu u 11 sati, a riječ je autorskom projektu Nine Horvat i Tine Hofman, predstavi "To je to?" koja uz živu glazbu, pripovijedanje, pjesmu, elemente neverbalnog kazališta i animaciju predmeta pokušava djeci približiti situaciju gubitka i objasniti što se sve događa u nama i oko nas kad nekoga više nema. Predstava nastaje u produkciji Teatra Tirena, a otvara temu smrti, gubitka i žalovanja.

Cilj ciklusa "Bolje da o tome (ne) razgovaramo" jest ukazati na terapeutsku moć kazališta u teškim situacijama, osobito za mlađe generacije koje se tek upoznaju sa životnim izazovima; kazalište je za njih idealan medij za poticanje razgovora, doživljavanje novog, prešućivanog. Umjetnička ravnateljica Teatra Poco Loco, Renata Carola Gatica naglašava da se specifičnost svakog odrastanja može vidjeti upravo kroz predstave koje su nastajale u različitim društveno-kulturnim sredinama od kojih svaka ne samo da njeguje svoje vrijednosti već i čuva svoje tabue. Kazališna predstava ima ogroman potencijal kao pomoć roditeljima i odgajateljima djece u situacijama gdje nam svima nedostaje riječi.

Razgovori nakon prenose se uživo putem društvenih mreža te su dostupni u formi podcasta. Cijena pojedinačne ulaznice iznosi pet eura, za grupe od pet ili više osoba iznose tri eura, dok je festivalski komplet (ulaznice za svih 5 predstava) dostupan po cijeni od 15 eura. Ciklus je financiran sredstvima grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija te Zaklade Kultura nova.