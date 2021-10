Već deseti mjesec parkirni aparati u Zagrebu nisu u funkciji, natječaj za nadogradnju u tijeku

Na automatu trenutačno nije moguće kupiti kartu. Nije u funkciji – poruka je koja i dalje stoji na oko 300 aparata za plaćanje parkiranja u gradu. Čekaju, podsjetimo, na softversku nadogradnju jer je s prvim danom ove godine na snagu stupio novi Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, prema kojemu uređaji moraju biti opremljeni programom koji će ih spojiti s Poreznom upravom. No deset mjeseci je prošlo, osam otkako smo o tome prvi put pisali, a od 427 parkirališnih uređaja u metropoli, njih 70 posto, onih starijih, još ne radi. Stoga se vozači, poput Dijane Dajnović koju smo sreli na parkiralištu na Kennedyjevu trgu, često neugodno iznenade kad “naoružani” kovanicama stignu do aparata.

Stajat će oko 900.000 kuna

– Ovo je prestrašno, da u 21. stoljeću ne mogu platiti parkiranje na automatu i da se još ništa nije riješilo – odvraća nam Dijana Dajnović, koja je auto parkirala tik do aparata kako ne bi morala daleko hodati. Onima koji se nađu u istoj situaciji preostaje ili platiti parkiranje mobitelom ili pješačiti do najbližeg kioska, gdje mogu kupiti kartu. Koliko je on udaljen piše na automatu, a od Kennedyjeva trga, primjerice, to je 310 metara. A radio uređaj ili ne, platiti se mora.

– Ne znam kako to napraviti na mobitelu, a bojim se da će mi doći kontrolor i ostaviti mi kaznu dok hodam prema kiosku pa je sad žena otišla kupiti kartu. Trebalo bi to riješiti, barem za nas starije – ljutit je Mirsad Jukić.

S planiranjem nadogradnje starijih automata krenulo se još u veljači 2020. godine, dakle na vrijeme, kažu nam u Zagrebparkingu. No onda su planove pomrsili potres i koronavirus. Samo pandemija, kako su već isticali, toj je Holdingovoj podružnici izazvala pad prihoda od 22 posto u odnosu na razdoblje prije korone.

– Podružnica je zbog novonastalih okolnosti odlučila odustati od kupovine uređaja koji podržavaju mogućnost fiskalizacije prodaje te nadograditi stare automate, sve kako bi se uštedjela znatna sredstva, preciznije oko 24 milijuna kuna, u najtežoj godini dosad za sve nas – objašnjavaju u Zagrebparkingu.

No proces nadogradnje ne može se požuriti, dodaju, jer je postupak javne nabave za izvršitelja još u tijeku, tako da se čeka na završetak natječaja i sklapanje ugovora s pobjednikom.

– Kada se donese odluka o odabiru, znat ćemo točan iznos cijene nadogradnje parkirališnih automata, no riječ je o otprilike 900 tisuća kuna – kaže glasnogovornica Zinka Jurić te ponavlja da je Zagrebparking u pokušaju da dođe u korak s vremenom digitalizirao svoje poslovanje pa je kupovina karte putem uređaja samo jedan od načina plaćanja parkiranja. Tu je i plaćanje mobitelom putem aplikacije ZgPark ili slanjem SMS poruke s kodom zone, e-karta se može kupiti i na web-stranicama Zagrebparkinga, a u gradu se nalazi i oko 120 modernih automata koji primaju gotovinu i kartice. A naiđu li na one stare, vozači se dakle upućuju da se prošetaju do najbliže poslovnice Kioska i iNovina.

Većina koristi digitalne opcije

– Također, građani svoju parkirališnu kartu mogu kupiti i putem drugih mobilnih aplikacija kao što su PayDo, KEKS Pay i druge. Većina naših korisnika prilagodila se digitalnim načinima plaćanja, što pokazuje i statistički podatak da se samo 13 posto parkirališnih karata proda putem automata – kažu u Zagrebparkingu. I doista, nekima, poput Ivane Baričević koju smo sreli na parkiralištu kod maksimirskog stadiona, aparati koji nisu u funkciji uopće ne smetaju jer za plaćanje koristi isključivo mobitel. No druge, primjerice studenta Kristijana Marića koji se često mora parkirati kod Ekonomskog fakulteta, to zaista “grebe”.

– Putujem iz Zaprešića, kod nas se parkiranje normalno može platiti na svim automatima. Zaista mi je smiješno da je ovdje situacija takva, da već toliko dugo većina aparata u Zagrebu ne radi. Mobitelom se koristim samo kad nemam druge opcije – govori Marić.