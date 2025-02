Upravna inspekcija u zagrebačkom poglavarstvu: 'Češlja' se rad gradskih ureda

Upravna inspekcija ovih dana "češlja" rad gradskih ureda, potvrdili su nam jučer na Radićevu trgu, a jesu li u fokusu nadzora opetovana imenovanja vršitelja dužnosti pročelnika, kako se navodi u nekim medijskim napisima, nisu odgovorili. – Sukladno članku 20. Zakona o upravnoj inspekciji, provodi se redoviti nadzor nad radom gradskih upravnih tijela u skladu s godišnjim planom. Budući da je još u tijeku, nemamo saznanja o ishodu – poručili su.

Slično su na naše upite odgovorili i iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. – U tijeku je provedba planiranog neposrednog inspekcijskog nadzora u Gradu Zagrebu, a sukladno odredbama članka 4. Zakona o upravnoj inspekciji, predmet mu je, među ostalim, primjena propisa kojima se uređuju službenički odnosi – kazali su.

Četiri su gradska ureda, podsjetimo, kojima i dalje upravljaju vršitelji dužnosti. Na čelu onoga za financije je Daniela Juroš Pečnik, a na privremenoj je poziciji ostao i Krešimir Ladešić, šef Ureda za opću upravu i imovinsko-pravne poslove. Status v.d. pročelnice Stručne službe Skupštine i dalje usto ima Mirjana Lichtner, a Jasna Jezerčić Cvitković vršiteljica je dužnosti šefice Ureda za katastar i geodetske poslove. Svima se funkcija produljivala više puta, a rekorder je Ladešić, koji je prvi put imenovan 7. prosinca 2021. te potom u još devet navrata, svakih tri do šest mjeseci sve do 28. listopada lani.

Tada je imenovan kao privremeni šef ureda do 28. travnja 2025. Daniela Juroš Pečnik pak v.d. pročelnicom imenovana je devet puta, počevši od 1. siječnja 2022., a Mirjani Lichtner status se od prvog aktiviranja 6. lipnja 2023. produljivao triput. Jasna Jezerčić Cvitković na privremenoj je poziciji od 15. lipnja 2023., a mandat joj je na šest mjeseci posljednji put produljen 25. prosinca. Za sva ta pročelnička mjesta, osim onog u Uredu za katastar, raspisivani su i javni natječaji, no na kraju su poništeni. Grad smo jučer pitali i zašto, kao i do kada se v.d. funkcije mogu produljivati, a unatoč tomu što su najavili dopunu odgovora, do zaključenja broja nismo je dobili. •