U akciji “Čuvajmo ih” pomažemo bakama i djedovima, uključite se

Imaju više od 14.000 članova, a samo za prvog lockdowna njihovi su volonteri obišli 190.000 kućanstava, odazvali se na 85.000 poziva, podijelili 825 tona hrane i dosegnuli 73.000 sati rada. Neumorni su u Hrvatskom Crvenom križu, a ove su pandemijske i potresne godine na terenu pokazali i nadljudsku snagu. Trenutačno provode program “Čuvajmo ih” kojim su za 23.000 starijih osoba slabijeg imovinskog stanja osigurali zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva. Pritom je za Zagreb, primjerice, bilo namijenjeno 355 paketa, a u svakom je litra dezinficijensa i 30 jednokratnih maski. No većina je podijeljena, a donacijama možete pomoći da se akcija nastavi. Jedan od načina kako to učiniti jest i skeniranje QR koda na ovoj stranici. Jer naši bake i djedovi nerijetko razgovore završavaju pozdravom “čuvaj se” pa je sada na nama red, kažu u Crvenom križu, da im pružimo podršku.

Kad se radi sa srcem

Na vrijedne volontere posebno je ponosan predsjednik društva, primarijus Josip Jelić, koji i sam ima 53 godine “staža” u pomaganju. Od potresa u metropoli, ističe, radi se danonoćno, puno je ljudi u potrebi, a oni se trude svima uskočiti.

– Uz redovite korisnike i stradale u potresu, fokusirani smo i na ljude koje je epidemija koronavirusa najviše pogodila. Od prvoga dana pomagali smo svima kojima je to bilo potrebno, od ljudi koji su zapeli na granicama i bili u karanteni pa do starijih i nemoćnih osoba u izolaciji kojima je trebalo dostaviti osnovne namirnice te onih koji su izgubili posao ili su se našli u riziku od siromaštva – ističe Jelić, dodajući kako je to golem posao, ali ga oni obavljaju sa srcem i odgovorno. Naime, nitko se na terenu nije zarazio budući da se drže svih propisanih mjera.

– To može biti putokaz i drugima – napominje anesteziolog.

Foto: Crveni Križ

Ključna je odgovornost

Stradale u potresu heroji iz Crvenoga križa, kako ih od milja zove, i dalje obilaze te će biti uz njih dok god bude trebalo. U jednoj od akcija, primjerice, za 252 obitelji s 578 članova isplatili su pomoć od 982.600 kuna.

– Toliko sam sretan jer imamo sjajne ljude kojima ništa nije teško napraviti – kaže Jelić.

Iako sam volontira još od srednje škole, što ga je i motiviralo da upiše Medicinski fakultet, i u Crvenom je križu od 1968. godine, nije se umorio od pomaganja i volontiranja jer, kako to sam opisuje, to mu je smisao života.

- Mene kroz sve te godine vodi čovjekoljublje, a snagu crpim iz jedne francuske poslovice koja kaže da u životu treba znati brati sreću. Za mene je sreća pomagati ljudima, to me veseli i otkrio sam da dobrota puni čovjeka i donosi mu ispunjenost i mir – govori doktor koji je, između ostalog, preživio Domovinski rat gdje je na prvoj crti obrane bio liječnik dragovoljac i epidemiju velikih boginja, a svoj je rad osvojio desetke nagrada.

Liječio je zarobljenike, izbjeglice, svakodnevno gledao smrt u oči, a životna mu je želja bila da više nikad ne mora vidjeti nikog kako umire zbog nedostatka krvi pa je izuzetno sretan što danas Hrvatska ima samodostatna u smislu opskrbe i zaliha krvi te krvnim pripravcima. Što se pak epidemije tiče, ima samo jednu poruku, a to je da se ljudi trebaju uozbiljiti te početi pridržavati mjera.

- Sjećam se kad je bila epidemija velikih boginja, ljudi su tada bili jako savjesni, disciplinirani i surađivali su pa je sve dobro prošlo. A sada, kada su nam više nego ikada dostupne stručne informacije, iskustva ljudi koji su prošli kroz bolest te savjeti stručnjaka, mi imamo jedan dio građana koji odbija čuti vapaje struke i odbija se odgovorno ponašati Ljudi moraju biti svjesni da svojom nepažnjom mogu zaraziti neku drugu osobu i da se može dogoditi smrtni ishod – zaključuje Jelić