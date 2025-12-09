Naši Portali
Obavijest iz ZET-a: Izmjene na zadnjim polascima linija 2, 3 i 13

Jesenja večer u centru Zagreba
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
09.12.2025.
u 09:40

Što se tiče ostalih izmjena u javnom prijevozu, podsjetimo, zbog izuzetno male prijevozne potražnje, od ponedjeljka je došlo do ukidanja autobusnih linija 145 (Vrapčanska aleja - Oranice) i 147 (Vrapčanska aleja - Dolec)

Tramvajske linije 2, 3 i 13 će u utorak, 9. prosinca u svojim zadnjim polascima prometovati skraćenim trasama zbog radova u Ulici grada Vukovara, kod Donjih Svetica, javljaju u ZET-u. 

Tramvaji linije 2 s polascima u 23.00, 23.13 i 23.27 sati s Črnomerca prometovat će skraćeno do Heinzelove, a linija 3 s polascima u 23.05 i 23.21 sati s Ljubljanice prometovat će skraćeno do Heinzelove. Tramvaji linije 13 s polascima u 22.58 i 23.16 sati s Kvaternikovog trga prometovat će skraćeno do Heinzelove, kažu u gradskom prijevozniku. 

Što se tiče ostalih izmjena u javnom prijevozu, podsjetimo, zbog izuzetno male prijevozne potražnje, od ponedjeljka je došlo do ukidanja autobusnih linija 145 (Vrapčanska aleja - Oranice) i 147 (Vrapčanska aleja - Dolec), a istovremeno su se uveli dodatni polasci na liniji 143 (Vrapčanska aleja - Orešje). Novi vozni red bit će dostupan na početno-krajnjim stajalištima.

Ključne riječi
Zagreb ZET tramvaj

