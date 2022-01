Sve što trebate znati o novom modelu odvajanja otpada u Zagrebu: Znate li kako do popusta?

Novi model prikupljanja i odvajanja komunalnog otpada najavljen je u petak, no nije prošlo ni nekoliko sati prije nego što su društvene mreže počele preplavljivati objave s milijun i jednim nejasnoćama oko prijedloga nove odluke. Tko će kontrolirati vrećice, gdje će one moći nabaviti, kako će se točno kažnjavati prijestupnici, kako će znati tko je točno kriv ako dođe do problema.. Nedoumica je bezbroj, a mi smo "secirali" prijedlog odluke i naglasili ono što je najvažnije za znati.

NOVI MODEL NA SNAGU STUPA 1. SRPNJA: Kako je rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević, to građanima daje dovoljno vremena da se prilagode na nadolazeće promjene.

MIJENJA SE NAČIN NA KOJI SE RAČUNA NAPLATA ODVOZA: Kako smo veći pisali više puta, imat ćemo fiksni (45 kuna) i varijabilni dio (4 ili 8 kuna, pomnoženo sa brojem kupljenih vrećica od 20 i 40 litara zapremnine. Za neke će novi izračun biti identičan starom, no za velik broj stanovnika doći će do poskupljenja. Oni koji trajno ne koriste nekretninu ne moraju plaćati fiksni dio. No, to se ne odnosi na one koji, primjerice, odu na putovanje od mjesec ili dva jer je potrebno da se nekretnine ne koristi za stanovanje barem 12 mjeseci.

RASPORED ODVOZA OSTAJE ISTI: Ne bi, dakle, trebalo doći do smanjenja u odvozu, barem zasad. Papir i plastika i dalje će ići svaka dva tjedna, a miješani komunalni otpad prema već unaprijed zadanom dogovoru. Ništa se ne bi trebalo promijeniti niti oko postupka odvajanja otpada.

ZA PRIKUPLJANJE MIJEŠNOG OTPADA KORISTE SE STANDARDIZIRANE VREĆICE: I samo one. Prijedlog je da koštaju 4 kune (za onu od 20 litara) te 8 kuna (za 40 litara zapremnne). Vrećice će biti propisno označene, a moći će se kupiti u trgovinama, kioscima, specijalnim automat boksovima za prodaju vrećica ili ih neposredno od davatelja usluge (Čistoće) u njegovim poslovnim prostorijama. Nije poznato hoće li imati barkodove, neće biti personalizirane niti kako će se prilikom odvoza znati koja je čija vrećica.

MOGU SE OSTVARITI POPUSTI: Prema odluci, korisnicima javne usluge odobrava se popust za količinu predanog miješanog komunalnog otpada u slijedećim slučajevima: ako koriste usluge reciklažnog dvorišta, odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta, ako kompostiraju svoj biootpad, ako koriste pelene za djecu. ako korisnik usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo s davateljem usluge ugovori sakupljanje biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada. Popust je, rekao je gradonačelnik, u vidu besplatnih vrećica.

KANTE MORAJU BITI POD KLJUČEM I SPREMLJENE U HAUSTORE ILI SPREMIŠTA: U velikom broju slučajeva to se već provodi, jer stambene zgrade imaju svoje smetlarnike u kojim se nalaze svi spremnici koje koriste. Problem će imati stanovnici koji svoje kante moraju držati ispred ulaza u zgradu, na samoj ulici, jer nemaju vlastito unutarnje dvorište ili nedovoljno mjesta u svojim prostirjama za odlaganje. Prema odluci, tamo gdje je to moguće, Grad će osigurati uslugu sakupljanja otpada iz podzemnih spremnika raznih volumena. No, njih nema mnogo, a u centru - gdje će biti najviše problema - ne postoje tehnički uvjeti za izgradnju podzemnih spremnika.

STANARI MOGU DOBITI JAVNU POVRŠINU NA KORIŠTENJE: Ako nemaju uvjeta za ostavljanje kanti. Javna površina mora biti što manje udaljena od njihove zgrade, u odluci gdje će to biti pomoći će mjesni odbori i gradske četvrti, no korištenje je o trošku stanara. Koliko će to koštati? Propisat će se pravilnikom.

SUSJEDI MOGU ODREDITI GLAVNOG 'KONTROLORA' ZAJEDNIČKOG SPREMNIKA: Najviše polemike stvara pitanje tko će kontrolirati da ne dođe do "kontaminacije", odnosno da se u zajedničkim spremnicima ne pojave vrećice koje nisu standardizirane ili da ljudi koji nisu stanari koriste zajedničke kante. U velikom broju slučajevima predstavnici stanara imaju već instalirane kamere kojima mogu provjeriti tko je bio "krivac" te kome treba naplatiti kaznu. No, prema odluci, sustanari mogu sporazumom odrediti "glavnog" susjeda koji će osigurati da sve ide po PS-u - da su kante otključane, da nitko ništa krivog ne baca unutra... Taj "posao" može raditi bez naknade ili po nekoj sporazumnoj naknadi. Ovo će možda funkcionirati za manje zgrade, ali će biti jako komplicirano za velike objekte poput, primjerice, Super Andrije u Sigetu.

KAZNE SU 500 I 1000 KUNA: 500 kuna plaćaju kućanstva, 1000 poslovni subjekti. U kućama, dijeli se na sve stanare jednako, ukoliko se ne zna tko je točno počinio taj "prijestup". A kažnjava se nepropisno korištenje spremnika, neodvajanje otpada, neodlaganje opasnog otpada u reciklažna dvorišta...

- Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno ugovoru o korištenju javne usluge prema ovom članku te činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, davatelj usluge ovlašten je i dužan postupati po prijavi komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave korisnika usluga i građana, uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili video snimanje obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, ili plina, ili pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, cjenika ovlaštenih proizvođača opreme i uređaja, stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih troškova zbog pojedinog postupanja, trajanje pojedinog postupanja te sve druge dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge prema ovom članku, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne - stoji u Odluci.

ODLUKA JE JOŠ UVIJEK NA JAVNOM SAVJETOVANJU: Radi se, dakle, o nacrtu prijedloga odluke koji je na savjetovanju s javnošću do 19. veljače. Za trajanja savjetovanja građani mogu dati svoje prijedloge, prigovore i komentare na nacrt prijedloga prije nego se on oformi do kraja i predloži Gradskoj skupštini kao točka na dnevnom redu. Nacrt odluke i obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete pronaći ovdje.

O ODLUCI TREBA GLASATI GRADSKA SKUPŠTINA: Gradonačelnik Tomašević najavio je da će se o odluci vjerojatno glasati na sjednici 24. veljače. To znači da ju mora prihvatiti većina zastupnika. No, kako njegova platforma, zajedno s koalicijskim partnerom, čini većinu u Skupštini, ne dođe li do nekakvih iznenađenja za očekivati je da će se prihvatiti.

No, postoji nekoliko stvari na koje zasad još uvijek nemamo odgovore, poput toga tko će proizvoditi vrećice, gdje će se one točno moći kupiti i o kolikim će se "popustima" raditi...