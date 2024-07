Tomašević siguran u idući mandat: 'Nikada se nije gradilo toliko škola i vrtića'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević gostovao je na N1 gdje je među ostalim osudio napad na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, a tom prilikom dotaknuo se i nekih aktualnih gradskih tema poput izmjena GUP-a, ali je i odgovorio na pitanje je li i on sam već u kampanji za lokalne izbori.

– Svaki potez vučemo svoje zašto i zato. Besplatnu žičaru smo još u prosincu jer 150.000 ljudi godišnje dođe na Medvednicu automobilom, što je prevelika brojka. S druge strane, Zagrepčani ionako plaćaju tu žičaru zbog kredita bivše vlasti i 90 posto njezinih troškova. Sada uzeti iz proračuna tih 10 posto i dobiti smanjenje broja automobila, to je racionalna odluka – naveo je te dodao kako su i besplatni bazeni racionalna odluka .

– Širit ćemo i mrežu javnih fontana za pitku vodu, omogućavati da građani uđu u gradske ustanove da bi se osvježili, ali i da imaju besplatne bazene. Cijena ulaznice na bazene nisu komercijalne jer ih i sada sufinanciramo iz proračuna. Što se tiče prijevoza za starije od 65 godina, to je nešto što europski gradovima imaju već godinama jer ako ne mogu otići od točke A do točke B onda ne mogu biti socijalno uključeni u društvu – istaknuo je Tomašević.

Vjeruje da će i za godinu dana biti gradonačelnik, a kao glavni argument navodi sređene financije. – To omogućuje kapitalne investicije bez presedana, nikada se nije gradilo toliko škola i vrtića. I ove godine smo smanjili broj neupisane djece za 40 posto i idemo prema univerzalnom cilju da se sva djeca upišu. Imamo 17 novo-izgrađenih i obnovljenih škola, to se nikada nije dogodilo u Zagrebu – rekao je

Dotaknuo se zagrebački gradonačelnik i promjena u parkingu, za koje govori, dižu transparentnost . Što se parkinga tiče kaže da je taj sustav neodrživ. – To je jedan od nereda. U prvoj zoni imate 8.000 parking mjesta i 13.000 povlaštenih karata, što je neodrživo. Zato radimo nešto što drugi gradovi imaju pod normalno, a to je da povlaštena parking karta vrijedi za zonu stanovanja. Zone će biti podijeljene u blokove kako bi građani lakše našli mjesto pored stana i da im ta mjesta manje uzimaju oni koji tamo dolaze, ali ne žive. To je nešto što je logično i vjerujemo da će doći do više mjesta za stanare jer će ih manje besplatno koristit drugi – objasnio je.

Novi GUP pokušava stimulirati gradnju više stanova te je stimulirao investitore da što više imaju apartmana za iznajmljivanje koje bi vodili kao poslovne prostore samo da zadovolje GUP, istaknuo je Tomašević. – Frustrira me što određeni investitori kažu da će se zbog ovakvoga GUP-a povećati cijene stanova. Pa mi smo do sada imali liberalan GUP pa su cijelo vrijeme rasle cijene stanova. Godišnje se u Zagrebu gradi 3.000 stanova, a prema podacima HEP-a imamo 55.000 praznih stanova. Valjda je prvi korak oporezivati stanove koji se uopće ne koriste i ide se u tom smjeru i mi to zagovaramo – dodao je.

– Ono što mi je najveći gušt je kada realiziramo projekte koji su 20 godina obećavani. U petak smo otvorili radove na obnovi Doma sportova za koji se 20 godina pričalo da mora u obnovu – dodao je. O zatvaranju Jakuševca kaže da sada ima četvrtu ministricu okoliša s kojom surađuje. – Mi smo odabrali tehnologiju i moramo raditi sa Zagrebačkom županijom jer je Vlada donijela tu odluku i taj Centar za gospodarenje otpadom mora biti u Gradu Zagrebu što je nepravedno, ali moramo se toga držati. Sada imamo hodograme i tvrdim i dalje da ćemo zatvoriti Jakuševec – rekao je.