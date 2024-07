Lovrić nezadovoljan izmjenama GUP-a: 'Kozmetičke, antirazvojne, šlampave i štetne!'

Zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Ivica Lovrić (Klub zastupnika Plavoga grada i neovisnih Fortuna i Rusak) ocijenio je u petak da su izmjene GUP-a koje je gradska vlast napravila kozmetičke, šlampave, antirazvojne te će donijeti dugoročno štetu građanima. "Nekad se u tim izmjenama i dopunama ipak radilo hrabrije i važnije promjene od ove kozmetike koju je predstavila aktualna možemovska vlast. Za nekoga tko se predstavljao pravom promjenom skandalozno je da se na izmjene i dopune GUP-a čekalo više od tri godine", kazao je Lovrić na konferenciji za novinare u Gradskoj skupštini.

Dodao je da se izmjenama GUP-a pristupilo toliko šlampavo da su boju park-šume Maksimir koja u grafičkom prikazu treba biti obojana zelenom, oni obojali bijelom bojom. U određenim dijelovima prijedloga GUP-a, rekao je, nisu ništa ni mijenjali, "već su se u međuvremenu 'dozvali pameti' pa to što su promijenili mišljenje predstavljaju velikom novinom i promjenom u GUP-u". Kao primjer je naveo Jarunski most, za koji su, kaže, tvrdili da neće graditi, a sad ga vade kao neki as iz rukava. "Ljudi kojima trebaju mjeseci za asfaltirati 50 metara ulice, koji nisu u stanju oprati ulice, pokositi travu i pokupiti smeće sad obećavaju izgradnju mostova i pristupnih ulica u sljedećem mandatu", kazao je Lovrić, dodavši da su sva tri mosta koje je ova vlast otkrila u izmjenama i dopunama odavno ucrtani tamo.

Gradsku vlast je optužio da će dodatno otežati građanima sjecanje krova nad glavom, s obzirom na to da je u određenim zonama prijedloga izmjena GUP-a, dopuštenost izgradnje smanjena i do 70 posto, pa drži da će to smanjiti ponudu novih stanova i povećati ionako veliku cijenu stanova na tržištu. "Prijedlog možemovskog GUP-a u potpunosti je antirazvojni i predstavlja pokušaj da se zaustavi gradnja na sada slobodnim prostorima", ustvrdio je Lovrić, poručujući da ako nema razvojnih projekata, izgradnje, neće biti ni komunalnog doprinos, koji je po iznosu drugi najvažniji prihod proračuna.

Smatra i da bicikl nije idealan za naše podneblje i infrastrukturu pa na tome bazirati prometna rješenja je neozbiljno, a istovremeno se predlažu mjere kojima će se maksimalno ograničiti parking u užem gradskom središtu grada Zagreba. Ovaj prijedlog GUP-a je, ustvrdio je, predizborni marketinški trik koji će dugoročno nanijeti štetu građanima i poskupjeti život u gradu.

