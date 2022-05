Što se događa u Zrinjevcu? Dok ih čekamo, travu po kvartu kose đaci i vijećnici

Možda je kosilica stroj s kojim se još nikad nisu susreli pa se zato libe prihvatiti posla. A možda je stvar u tome što su zelene orijentacije pa im se zapravo sviđa hodati po gradskim parkovima i šetnicama kao da se nalaze na seoskim pašnjacima. Zbijaju šale na račun vladajućih Zagrepčani na gotovo svim kvartovskim Facebook grupama, ali i u prolaznom razgovoru, komentirajući tako neuređene zelene površine i travu koja je na nekim lokacijama toliko narasla da se djeca u njoj mogu igrati skrivača.

Od raslinja se ne vidi znak

No podbadanja na stranu, gledajući kako trava raste iz tjedna u tjedan susjedi postaju sve više zabrinuti i ogorčeni, a stvar je postala toliko alarmantna da su neki prestali čekati djelatnike Zrinjevca da dođu i pokose raslinje u njihovu kvartu. Pa su se sami latili flakserica i obavili posao. Stanovnike Gračana, ali i cijelog Zagreba, oduševilo je prije mjesec dana troje tinejdžera koje je primijetilo da je zelenilo na trasi tramvajske linije 15 toliko obraslo da smeta vozilima i prolaznicima pa su ga odlučili zajedno pokositi. A nedavno je i vijećnicima Mjesnog odbora Gornji Stenjevec dojadilo čekati pa su sami "riješili" travu oko dječjeg parka i društvenog doma.

– To je opća pomama za tim radnicima Zrinjevca, isto kao i onima Čistoće. Razgovarala sam s gospodinom iz Zrinjevca koji je zadužen za održavanje zelenih površina, a on nam je kao razlog kašnjenja objasnio da imaju manjak radnika kao i mašinerije koja im je potrebna za rad – kaže Vlatka Pažanin, predsjednica Vijeća mjesnoga odbora Gornji Stenjevec. Susjedi su tjednima slali pritužbe, dodaje, pa su odlučili stvar uzeti u svoje ruke i pokositi lokacije na kojima se, primjerice, igraju djeca. A isto su učinili i vijećnici.

– Neki kažu da je ovako visoka trava dobra za pčele, za ekosustav. Ali ne može trava narasti do te visine da se ne vidi prometni znak, što se upravo događa. A koliko je sve loše organizirano vidi se po tome što se dogodi kad se ljudi iz Zrinjevca na koncu pojave. Pokosit će, primjerice, travu uz stube, ali raslinje na stubama ne žele jer kažu da to nije u njihovoj nadležnosti nego nekog od nebrojeno gradskih ureda. To je totalni apsurd – kaže V. Pažanin.

Na istoku grada priča je slična. Trava i raslinje na livadi kod Športsko-rekreacijskog centra Klaka u Dubravi do visine su koljena, a ista je situacija i preko puta ceste.

– Imam mnogo pritužbi ljudi da se ne kosi trava, da je sve obraslo. A kao predsjednik Vijeća četvrti mogu vam reći da nismo započeli nijedan akcijski plan dogovoren sa Zrinjevcem izvan redovnog održavanja, iako se već bliži kraj prve polovice godine. Inače sam u dobrim odnosima s njima, ja mislim da je problem u upravljanju na razini Grada. Nijednu akciju nismo, na primjer, počeli ni sa Zagrebačkim cestama – govori Neven Mikša, čelnik četvrti Gornja Dubrava.

Ponavlja li se u Zrinjevcu scenarij sličan onom u Čistoći, nedostaje li stvarno toliko radnika i strojeva da se više ne može normalno održavati zelenilo u gradu? Na ta nam pitanja u Zagrebačkom holdingu nisu odgovorili, već su naglasili da se svi radovi podružnice Zrinjevac odvijaju prema njihovu planu i programu redovnog održavanja. A rekli su nam i kad namjeravaju pokositi preostalo raslinje u Gornjem Stenjevcu.

Kašnjenja zbog vremena

– Tamošnje travne površine koje su u sustavu redovnog održavanja košene su prije tri tjedna. Ponovno su na rasporedu pak početkom drugog tjedna. Nepokošene površine su u privatnom vlasništvu za koje će komunalno redarstvo izdati nalog za košnju. Zbog vremenskih uvjeta povremeno su moguća odstupanja u programima te zaostataka u košnji, ali ih u najkraćim rokovima izvršimo po ostvarenju uvjeta – poručili su iz Holdinga.

No, djelatnici Zrinjevca kažu da ih muče veliki problemi.

– Problem s manjkom radnika imamo već neko vrijeme, a nažalost ni stari voditelj podružnice nije bio sklon po tom pitanju nešto učiniti. U Zrinjevcu je oko 750 djelatnika, ali nedostaje nam na desetke, tim više što je ove godine 50 naših operativaca pristalo dobrovoljno biti na Holdingovoj listi za otkaz kolektivnom višku pa će stvari biti još gore. Kasni i nabava, pa nam fali rezervnih dijelova. Vi morate izbrusiti alate, popraviti eventualne kvarove, nedostaje nam svega. Osim toga, od radnika se očekuje da rade sedam sati u ovim ekstremnim uvjetima, a to je jednostavno neizvedivo – govori Željka Biloš, sindikalna povjerenica Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske za Zrinjevac. •