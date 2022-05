Istražujemo: Hoće li se odgoditi novi sustav naplate odvoza smeća? Još nema ni boksova ni vrećica...

Žute vrećice za plastiku i metal nagomilane ispred kućnih pragova, miješani komunalni otpad koji se prelijeva iz pretrpanih kontejnera i smetlarnika. Stanovnici Stenjevca žale se kako su djelatnici Čistoće preskočili raspored odvoza kako miješanog tako i odvojenog otpada, i nisu jedini. Dugave, Travno, Dubrava, Siget, Stenjevec, Središće, Novi Jelkovec...

Iz kvartova sa svih krajeva metropole također javno prigovaraju, a javljaju se i oni koji dolaze na reciklažna dvorišta jer ni za njihov otpad, govore, često nema mjesta. O tome zašto se to događa, pisali smo jučer. Gotovo polovica kamiona je neispravna, radnika nema, pa sav taj otpad jednostavno nema tko preuzeti, a ni čime. Situacija je zabrinjavajuća na više razina, a posebno zbog toga što bi za malo više od mjesec dana na snagu trebao stupiti i novi sustav naplate i odvoza miješanog komunalnog otpada.

Tu su natječajne procedure...

S obzirom na poteškoće u kojima se Čistoća nalazi, sasvim je logično zapitati se hoće li se Grad držati roka od 1. srpnja, kad bi trebala započeti primjena novog sustava. U krugovima bliskima vrhu Čistoće neslužbeno doznajemo da se razmišlja o odgodi, no u Zagrebačkom holdingu, u čijem je sastavu ta podružnica, kažu da sve ide prema planu.

– Odluku o načinu pružanju javne usluge skupljanja komunalnog otpada donijela je Gradska skupština, a Čistoća kao davatelj javne usluge držat će se rokova propisanih u odluci – odgovaraju nam u Holdingu.

I izgleda da su oni jedini optimistični jer apsolutno nitko s kim smo jučer razgovarali nije u to uvjeren. Realno gledajući, može se vidjeti i zašto jer se već bliži početak lipnja, a natječaj za kupovinu standardiziranih vrećica koje će Zagrepčani po novom morati koristiti nije pri kraju.

Četiri pristigle ponude otvorene su 6. svibnja, no još nije odabran pobjednik natječaja jer se, kažu nam upućeni djelatnici Čistoće, od ponuditelja traže dodatni dokumenti. A potom treba proći i žalbeni rok pa potpisivanje ugovora i tek se onda može krenuti s proizvodnjom i distribucijom 12 milijuna rola vrećica. One će, podsjetimo, biti dostupne u trgovačkim lancima i na prodajnim mjestima Čistoće, i tu se, kažu naši sugovornici, vidi druga prepreka da cijela priča s vrećicama bude realizirana do 1. srpnja.

– Moraju se sklopiti ugovori s trgovačkim lancima, odnosno pokrenuti javni natječaj za uslugu prodaje tih vrećica. A to još nije ni blizu početka. Osim toga, prije nego što krene novi sustav treba se napraviti novi cjenik usluga odvoza kako bi sve bilo po propisima. Ali ni to još nije u proceduri, koja je dugotrajna jer treba proći odobrenje na više razina. U konačnici, treba napraviti i softverske prilagodbe u našim programima. A ni na tome se uopće ne radi. Ne vidim načina na koji će novi sustav moći krenuti na vrijeme – kaže nam jedan od upućenih djelatnika Čistoće.

To je problem samo s vrećicama, koje čine centralni dio novog sustava, ali potrebno je obaviti pripreme i na drugim razinama. Svi bi spremnici trebali biti u smetlarnicima ili u dvorištima, a ako to nije moguće, onda na javnoj površini u standardiziranim boksevima. A kako doznajemo, i za te bokseve, odnosno njihovu nabavu i distribuciju, također treba raspisati natječaj, što se još nije dogodilo. A paralalno sa svime teče i podjela novih spremnika za suhe reciklante.

-Radi se o spremnicima za papir i biootpad. Nabavljeno je 48.000 kanti za biootpad i papir, predviđeni završetak podjele je kraj 2022. - odgovodili su u petak navečer iz Zagrebačkog holdinga na naš upit poslan 3.. svibnja.

I nije osigurana infrastruktura

Neki su to od objektivnih razloga, osim operativnih problema, zašto djelatnici Čistoće smatraju da će se na implementaciju novog sustava trebati još dobrano pričekati, a slaže se i Slaven Dobrović, zastupnik Domovinskog pokreta u Skupštini i bivši ministar zaštite okoliša. Njega brine i to što Grad nije osigurao infrastrukturu koja će moći kvalitetno zbrinuti sav odvojeni otpad.

– Tomislav Tomašević i dalje se drži ideje izgradnje starih projekata sortirnice na Žitnjaku i kompostane u Novskoj. A to će trajati godinama. Mogao je pokrenuti izgradnju manjih kompostana na nekoliko mjesta u gradu, njih se da brzo podignuti. Nema šanse da postoje svi uvjeti da sve ovo krene na vrijeme – govori Dobrović. Gradski SDP-ovci, koalicijski partneri, također žele biti sigurni da će sve za građane biti osigurano na vrijeme. Zato će na sjednici nadolazeće Skupštine točkom dnevnog reda zatražiti izvještaj o tome u kojoj je fazi ono najvažnije za implementaciju sustava.

– Vidi se i da se ne radi na micanju kanti s ulica, s obzirom na to da će od 1. srpnja morati biti nedostupne prolaznicima. Ako se ne stvore svi uvjeti da se sustav može implementirati do 1. srpnja, mi ćemo zatražiti pomicanje rokova. Mislim da to neće biti na vrijeme – kaže SDP-ov zastupnik Renato Petek.•