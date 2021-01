Stanovnici Vukovarske 52: Kako da mirno spavamo kad nam nad glavom visi 150 tona?

Situacija u kojoj se trenutačno nalaze stanari zgrade u Vukovarskoj 52 može se opisati kratko i jednostavno: ne poduzme li se nešto, i to brzo, više od 150 tona armiranog betona moglo bi im se srušiti na glavu. Točnije, njima ili onima koji svakodnevno prolaze jednom od najprometnijih gradskih ulica.

Prizor kao s mjesta zločina

Valovita betonska konstrukcija na krovu zgrade, zbog koje je nazivaju i Mornarskom, popustila je u potresu u ožujku, a zbog podrhtavanja u Petrinji statika joj je još više narušena. Situacija zbog toga izgleda kao scena s mjesta zločina: vrpce za zabranu prolaska pješaka okružene su oko zgrade, a obližnji kiosk je zatvoren, kao i ostali poslovni prostori koji se u njoj nalaze. A cijela stvar itekako zabrinjava tamošnje stanare, koji se već devet mjeseci pitaju hoće li se dogoditi tragedija. Neki od njih šale se da nisu sigurni hoće li ih prije udariti automobil ili komad betona s krova objekta u kojem žive.

– U strahu smo, bojimo se i djeca i ja. Ne možemo spavati u miru još od ožujka, a sada je već 2021. godina – rekla nam je Gordana Fočić, jedna od stanarki, a isto nam je rekao i Ante Vlajčević.

– Svi stanari neprestano razmišljaju o tome. U potresu od 29. prosinca raspao se jedan dimnjak koji je dotad bio potpuno “zdrav”, što govori koliko nam je svako novo podrhtavanje opasnost. Do nekih 4 po Richteru možemo preživjeti, ali sve iznad toga bilo bi, mislim, prava tragedija – kazao je Vlajčević, koji je donedavno bio predstavnik suvlasnika u zgradi koja broji stotinjak stanova. Da je situacija opasna, objasnila je i Katarina Peović, saborska zastupnica i stanovnica Mornarske.

– Nakon nalaza statičara stanari na posljednjem, devetom katu zgrade morali su se iseliti jer im je konstrukcija svojom težinom pritiskala strop stana – govori nam K. Peović i naglašava pri tome da je riječ o zgradi koja je zaštićeni spomenik kulture, s obzirom na to da je rad Stanka Fabrisa, poznatog hrvatskog arhitekta. Obnova je, kažu nam stanari, zbog te činjenice zapinjala svih ovih mjeseci, jer je se u obzir moraju uzeti i mišljenja konzervatora.

Tako u rješenju koje je od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Ante Vlajčević dobio u travnju piše da je nadstrešnicu potrebno odmah statički stabilizirati i hitno postaviti podupirače koji će držati krov kako ne bi došlo do još veće štete. No to je bilo u travnju, a kako kaže Boška Trbojević, jedna od suvlasnica u zgradi, nakon potresa u Petrinji postigao se dogovor s konzervatorima, koji su se složili da se nadstrešnica mora ukloniti.

Bandić: Radovi što prije

– Ustanovilo se da tu jednostavno nema spasa. Projekte imamo i sad nam predstoji samo pronaći građevinsku tvrtku koja će obaviti radove, po nekakvoj realnoj cijeni i što prije – objašnjava Trbojević.

O cijeloj situaciji oglasio se jučer i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je rekao da se nadstrešnica mora ukloniti, i to pod hitno, no nije propustio napomenuti i da se radi o zgradi u privatnom vlasništvu te da su stanovnici uklanjanje već trebali sami početi rješavati. A ne učine li to oni, i to što prije, stvar će u svoje ruke preuzeti Grad.

– Ako stanari u idućih deset dana sami to ne počnu uklanjati, onda će Grad Zagreb angažirati firmu koja će to napraviti, a onda ćemo se oko računa morati dogovoriti. Najvažnije je da ljudi nisu ugroženi – rekao je Bandić.