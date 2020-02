Radovi diljem metropole: Zagrepčani, očekuju vas još veće gužve

Radovi na cestama najavljeni su diljem Zagreba. Za to će se vrijeme promet odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji, ovisno o vrsti i trajanju radova.

Brestovečka (Sesvete) 29. 02. - 30. 04. 2020

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika Brestovečka cesta na dijelu od Horvatove ulice u smjeru sjevera cca 600 m. u vremenskom razdoblju od subote 29. 02. 2020. godine od 08,00 sati do četvrtka 30. 04. 2020. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Aleja Bologne 25.02.-27.02.2020.

Za potrebe izvođenja radova uređenja južnog prometnog traka na Aleji Bologne kod raskrižja sa Gospodskom ulicom od utorka 25. 02. 2020. godine od 09,00 sati do četvrtka 27. 02. 2020. godine do 19,00 sati, zauzeti će se južni prometni trak, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu kolnika.

Trakošćanska ulica 25. 02. 2020.

Zbog potrebe izvođenja radova izgradnje kanalskog i vodoopskrbnog priključka, Trakošćanska ulica kod k.br. 37 biti će zatvorena u utorak 25. 02. 2020. godine od 07,00 do 20,00 sati.

Savska cesta (Jelkovec-Sesvete) 24. 02 - 09. 03. 2020.

Zbog izvođenja radova izgradnje javnog kanala, Savska cesta (Sesvete) na dijelu od pristupne prometnice prema trgovačkom centru Metro do k.br. 78 od ponedjeljka 24. 02. 2020. godine od 09,00 sati do ponedjeljka 09. 03. 2020. godine do 04,00 sata, bit će zatvorena za sav promet.

Ulica grada Vukovara/Hrvatske bratske zajednice 22. - 23.02.2020.

Zbog potrebe izvođenja radova na izgradnji novog vodoopskrbnog priključka na Trgu S. Radića bb (do k.br. 4) – Spomenik domovini, na Ulici grada Vukovara u zoni raskrižja sa Ulicom Hrvatske bratske zajednice, od subote 22. 02. 2020. godine od 08,00 sati do nedjelje 23. 02. 2020. godine do 20,00 sati bit će zauzet dio kolnika a promet će se odvijati po preostalom djelu.

Zagrebačka cesta (Sesvete) 18. 02. - 24. 02. 2020.

Zbog izvođenja radova uklopa benziske postaje na prometnicu, na Zagrebačkoj cesti kod kućnog broja 162, bit će zauzet dio kolnika dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu u vremenskom razdoblju od utorka 18. 02. 2020. godine do ponedjeljka 24. 02. 2020. godine.

Lašćinska cesta 24.02.2020.

Zbog radova na telekomunikacijskoj infrastrukturi, Lašćinskom cestom kod kućnog broja 109 prometovat će se suženo od 7 do 20 sati.

Ulica Velimira Škorpika 24.02. - 27.02.2020.

Zbog radova na telekomunikacijskoj infrastrukturi, u Ulici Velimira Škoprila u zoni raskrižja s Kovinskom ulicom, zauzima se jedan prometni trak od 24.02. do 27.02 od 8 do 16 sati.

Ulica Ota Habeka 24.02.- 28.02.2020.

Zbog radova na telekomunikacijskoj infrastrukturi, u Ulici Ota habeka kod kućnog broja 2 prometovat će se suženim dijelom kolnika do 28.02. do 17 sati.

Ulica Jankomir 24.02. - 28.02.2020.

Zbog radova na rekonstrukciji kružnog toka, Ulicom Jankomir prometovat će se suženim dijelom kolnika od 24.02 u 8 sati do 28.02. u 20 sati.

Ivanićgradska ulica 24.02. - 06.03.2020.

Zbog radova na izgradnji plinovoda, Ivanićgradskom ulicom, na dijelu od Zapoljske do Ulice grada Vukovara, prometovat će se jednim prometnim trakom od 24.02. do 06.03., od 8 do 17 sati.