Promjene u rasporedu autobusa zbog radova: Jedna se linija ukida, tri mijenjaju trasu

Zbog radova na Bolničkoj cesti, u subotu 3. kolovoza u vremenu od 7 do 19 sati, autobusna linija 143 (Vrapčanska aleja - Orešje) neće prometovati, dok će linije 121 (Črnomerec - Karažnik - Gajnice), 130 (Črnomerec - Borčec) i 137 (Črnomerec - Donji Borčec) prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 121: Črnomerec - redovnom trasom do raskrižja Aleje Bologne i Vrapčanske aleje - (ravno) Aleja Bologne - (desno) Gospodska ulica - (lijevo) Bolnička cesta - u nastavku redovnom trasom

Linija 130: Črnomerec - redovnom trasom do raskrižja Aleje Bologne i Vrapčanske aleje - (ravno) Aleja Bologne - (desno) Gospodska ulica - (lijevo) Bolnička cesta - u nastavku redovnom trasom. Linija 130 će od Borčeca do Črnomerca prometovati svojom redovnom trasom.



Linija 137: Črnomerec - redovnom trasom do raskrižja Aleje Bologne i Vrapčanske aleje - (ravno) Aleja Bologne - (desno) Gospodska ulica - (desno) Bolnička cesta - (lijevo) Ulica Perjavica - u nastavku redovnom trasom

Linija 121 neće koristiti autobusno stajalište Vrapčanska u smjeru Črnomerca te obostrana stajališta Bolnica Vrapče i Dudovec. Linija 130 neće koristiti autobusna stajališta Dudovec i Bolnica Vrapče u smjeru Borčeca. Linija 137 neće koristiti obostrana autobusna stajališta Bolnica Vrapče i Dudovec. Navedene autobusne linije koristit će autobusno stajalište Vrapčanska aleja na Aleji Bologne u smjeru zapada.