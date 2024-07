Moguć kaos za kraj tjedna: Pojedine tramvajske linije u centru Zagreba mijenjaju trase, evo detalja

U petak, u vremenu od 9 do 13 sati, bit će obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja te od Kvaternikovog trga do Branimirove ulice, zbog radova na energetskoj mreži. Tramvajske linije 5, 7 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, a linije 9 i 13 skraćeno do Trga žrtava fašizma.

Linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 7: Arena Zagreb – Avenija Marina Držića - Autobusni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Vlaška - Dubrava

Linija 9: Ljubljanica - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma

Linija 17: Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Draškovićeva - Vlaška - Park Maksimir

Za vrijeme obustave tramvajskog prometa, između Trga žrtava fašizma i Borongaja vozit će autobus.

Radovi u Ulici Radoslava Cimermana, ispred kućnog broja 66, sutra će pak preusmjeriti autobusnu liniju 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište) i to u vremenu od 8.30 do 15 sati, a djelomično izmijenjenom trasom prometovat će u smjeru Laništa.

Glavni kolodvor - redovnom trasom do raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Joszefa Antalla - (ravno) Avenija Većeslava Holjevca - (desno) Avenija Dubrovnik - u nastavku redovnom trasom prema Laništu

U smjeru Glavnog kolodvora linija će prometovati redovnom trasom te će koristiti usputna stajališta. U smjeru Laništa privremeno se neće koristiti autobusna stajališta Bundek, Sportski centar i Cimermanova u Ulici J.Antalla te Žarka Dolinara u Cimermanovoj.