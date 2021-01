Plan gradske javne nabave za izbornu 2021. - bazen u Španskom 45 milijuna, školi u Odri dvorana

“Bacaju” se i na promet, ali samo na papiru

Promet, koji se godinama spominje kao boljka metropole, a u to da ne funkcionira baš najbolje uvjerio se svatko tko se vozi tijekom jutarnjih i popodnevnih špica, također je stavka koja je dio plana nabave. No, u većini slučajeva, i dalje se izrađuje tek papirologija, pa smo stoga još daleko od rješavanja gužvi na zagrebačkim cestama. No prvi korak ipak je korak naprijed, pa su tako u Gradu odlučili izraditi studiju mogućnosti nadzemnih parkirnih kapaciteta za 90.000, ali i studiju mogućnosti izvedbe jednosmjernih prometnica na području cijelog grada za 199.000 kuna te onu za smirivanje prometa za 199.000 kuna. Izradit će i prometni elaborat za poboljšanje funkcioniranja prometa oko zagrebačkih tržnica za 170.000 kuna. Planiraju i izradu studije izvedivosti s analizom troškova i koristi gradnje tramvajske pruge od Kvatrića do Velike Kosnice za 80.000 kuna.