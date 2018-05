Pingvin nije stavio ključ u bravu, uskoro se otvara u novom ruhu

Nakon što je na Facebooku brzinom munje prostrujila vijest da je ovaj legendarni sendvič-bar u Teslinoj zatvoren, brojni su komentari uslijedili s pitanjima radi li se o trajnom stavljanju lokala pod ključ.

No, vlasnik Vlatko Duvančič potvrdio je da je ipak riječ samo o preuređenju i da će se Pingvin ponovno otvoriti za najviše dva tjedna, a najavio je i primamljiv dodatak redovnoj ponudi.

Novost je street food

– Dosta toga je u lokalu bilo zapušteno i zbog toga smo odlučili obnoviti prije svega unutarnji prostor, ali i u skladu s trendovima proširiti samu ponudu. Ljudima više nisu dovoljni samo fini sendviči – kaže Duvančić koji je Pingvin preuzeo prije sedam godina.

Novost u Pingvinu nakon preuređenja bit će ulična hrana, sve popularniji odabir za turiste, ali i lokalno stanovništvo. Street food atraktivan je oblik prehrane jer je jeftin, praktičan i može se jesti u hodu. Proširenom ponudom i uređenim prostorom bit će spremni za ljetnu sezonu, za koju Duvančić kaže da je svake godine sve bolja. -– Dolazak toplih dana ljude izvede van na ulice, a samim time i u naš lokal – kaže.

Dugogodišnja tradicija

Sendviči iz Pingvina na dobrom su glasu od osnutka 1987. godine i tu tradiciju njeguju sve do danas. Albert Papo prvi je došao na ideju otvaranja trafike toplih sendviča, što je u predratno vrijeme bila nepoznanica. Naviku hranjenja s nogu popularizirao je upravo on. Duvančić je pod njegovo mentorstvo došao dvije godine poslije i sudjelovao u stvaranju kultnog statusa Pingvina dok od njega nije potpuno preuzeo posao. Ponuda je isprva uključivala samo dvije vrste sendviča, no tijekom godina se obogatila, tako da ih danas ima više od 40. Osim sendviča, u Pingvinu se mogu naći i hamburgeri, hot-dogovi i ostala brza hrana po pristupačnim cijenama. U tri desetljeća, koliko postoji, ovaj lokal postao je dio zagrebačkog noćnog, ali i dnevnog ritma i čini se kao da je tu postojao oduvijek. Svatko tko je proveo večernji izlazak u centru Zagreba, barem jednom ga je završio ovdje na brzom zalogaju. Radno vrijeme je cijeli dan, od 10 ujutro pa sve do ranih jutarnjih sati. Nije neobično vidjeti dugačak red za sendvič u pola četiri ujutro, čak i tijekom radnog tjedna. Lokacijski pozicioniran u samom centru grada, između Zagrebačkog kazališta mladih i Radija 101, na ovaj lokal nalete i slučajni prolaznici koji se nakon prvog obroka često vraćaju.

– Kaj bi mi bez Pingvina? – riječi su djelatnice obližnje knjižare, a njezino mišljenje dijele i drugi česti posjetitelji.