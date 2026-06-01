Operacija 'Jarunski most' počinje! Traže se autori idejnog rješenja, poznat je i datum početka radova

Grad Zagreb raspisao je Projektni natječaj za idejno tehničko-oblikovno rješenje mosta preko rijeke Save u koridoru produžene Vrapčanske ulice, poznatijeg kao Jarunski most. Kako su se pohvalili u Gradu, novi prijelaz preko Save bit će prvi izgrađen na zapadu grada nakon 45 godina, a ujedno i tek treći zagrebački most s tramvajskom prugom. Rok za dostavu svojih rješenja autori imaju do 9. listopada.

– Jarunski most jedan je od najvažnijih razvojnih projekata Zagreba u narednim godinama. Osim što će rasteretiti promet na zapadu grada, donijet će novu tramvajsku vezu između Trešnjevke i Novog Zagreba, bolje povezati velike gradske kvartove te otvoriti nove mogućnosti razvoja prostora uz Savu – poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Most će biti dug 625 metara i širok 38 metara, s četiri prometne trake, tramvajskom prugom, biciklističkom infrastrukturom i pješačkim koridorima. Njegovom izgradnjom rasteretit će se Jadranski most te prometni pravci na zapadnom ulazu u grad, osobito Zagrebačka avenija, Horvaćanska i Savska cesta, kao i rotor Remetinec. Novi most ujedno će poboljšati pristup budućoj Nacionalnoj dječjoj bolnici i Sveučilišnoj bolnici u Blatu.

Maksimalna vrijednost novog mosta iznosi 140 milijuna eura bez PDV-a, a ocjenjivački sud može odabrati rješenje čija bi vrijednost bila i znatno manja. Imovinsko-pravni odnosi za sam most riješeni su u cijelosti, dok su za dio trase produžene Vrapčanske ulice u tijeku postupci izvlaštenja i druge pravne procedure. Temeljem ovog natječaja, sa autorom odabranog idejnog rješenja, kroz pregovarački postupak, sklopit će se i ugovor za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole. Početak radova očekuje se sredinom 2028. godine.

Kako smo pisali ranije, gradonačelnik Tomašević nedavno je imenovao ocjenjivački sud, kojeg čini deset stručnjaka iz područja građevinarstva, prometa, arhitekture i urbanizma. Cilj ovog natječaja je odabrati rješenje koje će, uz funkcionalnost i prometnu učinkovitost, Zagrebu donijeti i novi prepoznatljiv simbol grada.

A ocjenjivački žiri čine, podsjetimo, sljedeće osobe:

Zlatko Šavor, dipl. ing. građ.,

Darko Ivanušić, mag, ing aedif.,

Mario Uroš, dipl. ing. građ.,

Marko Šoštarić, dipl. ing. prometa,

Leo Modrčin, dipl. ing. arh.,

Luka Korlaet, dipl. ing. arh.,

Marko Velzek, dipl. ing. prometa,

Melinda Andrijić, dipl. ing. građ.,

Azra Sarić, mag. ing. aedif.,

Nives Mornar, dipl. ing. arh.

A koliko će provođenje natječaja koštati? Na gradskim stranicama objavljen je zaključak kojim se određuje nagradni fond za sudionike natječaja, kao i naknade koje će dobiti članovi ocjenjivačkog suda koji nisu već zaposleni u Gradu ili njegovim ustanovama. Prema dokumentu, pripremljen je nagradni fond od 150.000 eura, a sredstva će se dodijeliti za prvih pet najboljih rješenja. Prvo i pobjedničko dobit će iznos od 60 tisuća eura, druga nagrada iznosi 37.500, treća 22.500 eura. Četvrto najbolje rješenje nagradit će se s 18 tisuća eura, a peto s 12 tisuća. Riječ je o neto iznosu, kažu u Gradu.