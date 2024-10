Od početka mandata u osam novih vrtića za 15,8 milijuna eura osigurali 570 mjesta

Da s otvaranjem novih objekata neće stati dok svako dijete ne bude imalo mjesto u vrtiću, riječi su koje u posljednje vrijeme sve češće ponavlja gradonačelnik Tomislav Tomašević. A više od 100 milijuna eura, kako je najavljeno, gradska vlast kani uložiti u 28 projekata gradnje, dogradnje ili prenamjene vrtića koje planiraju realizirati do kraja 2026.

Koliko treba do cilja?

Od početka mandata pak otvorili su osam novih vrtića, čime su osigurali oko 570 mjesta, a ukupna vrijednost projekata je gotovo 15,8 milijuna eura. Neki datiraju iz doba prethodne gradske vlasti i na popisu su takozvanih "projekata 20", odnosno onih čija se realizacija najavljuje i obećava dva desetljeća, kao što su vrtići u Svetoj Klari i Sesvetskom Kraljevcu. Oko nekih se pak, podsjetimo, dizala poprilična bura u javnosti jer je Grad postojeće objekte, većinom one u kojima djeluju mjesni odbori, planirao prenamijeniti u vrtiće, a svojevremeno su na popisu bili Trnava, Sesvetska Sopnica i Novi Retkovec. Od nekih se u međuvremenu odustalo, no ima i realiziranih projekata, poput područnoga objekta Dječjeg vrtića "Poletarac" u Studentskom gradu, koji je otvoren sredinom rujna. U tri vrtićke skupine ondje su upisana 63 mališana, a vrijednost investicije iznosila je 1,15 milijuna eura, od čega je 30 posto financirano iz europskih sredstava, odnosno iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Prenamijenjeni su i prostori Mjesnoga odbora Gajnice, gdje je nedavno otvoren područni objekt Dječjeg vrtića Kustošija, koji je postao dom za oko 30 mališana. U projekt je uloženo 800.000 eura, od čega je više od 70 posto iz gradskog proračuna, a ostatak iz NPOO-a. Više od dva milijuna eura pak bila je vrijedna rekonstrukcija objekta u Odranskom Obrežu, u koji se krajem prošle godine smjestio područni objekt Dječjeg vrtića Botinec, čime su osigurali oko 50 dodatnih mjesta. Prenamjenom prostora Mjesnog odbora u Sesvetskoj Selnici područni objekt dobio je i Dječji vrtić "En ten tini", a u njemu je osigurano 60 mjesta. U rekonstrukciju je uloženo oko 560.000 eura, od kojih je gotovo 350.000 sufinancirano iz fonda Next Generation EU.

– Pri preuzimanju Grada zatekli smo sustav u kojem je u vrtićima nedostajalo nekoliko tisuća mjesta, dijelu djece bio je zabranjen upis, ustanove su kasnile šest mjeseci s plaćanjima računa, a pojedini objekti bili su prostorno, tehnički i materijalno zapušteni i neprimjereni za boravak mališana. Taj trend u potpunosti smo preokrenuli – poručuju s Radićeva trga. Potvrđuju to i podaci o upisima objavljeni 1. rujna, prema kojima je, u odnosu na lani, 40 posto manje djece koja nisu dobila mjesto u gradskim vrtićima. Točnije, u jesenskom roku bez mjesta je bilo oko 1600 mališana, nakon čega ih je upisano dodatnih 200, a u gradskim je vrtićima ostalo i 190 slobodnih mjesta, kao i više od 300 njih u privatnim i vjerskim te obrtima dadilja.

Grad je za potrebe područnog objekta Dječjeg vrtića Markuševec zakupio i prostor u privatnom vlasništvu, odnosno bivšu sportsku dvoranu "Sava centar" u Sesvetama. Rok zakupa je deset godina, i to po cijeni od osam eura po kvadratu, Grad je u opremanje uložio 150.000 eura, a upisano je stotinjak mališana.

U ovome je mandatu pak gradska vlast iz temelja izgradila tri vrtića, a među njima je i onaj u Kašini. Riječ je o montažnom objektu od gotovo 1000 kvadrata, vrijednom oko 2,5 milijuna eura, a u njemu se od lanjskog svibnja igra 70-ak mališana. Dječji vrtić "Zrno" u posljednja je tri mjeseca dobio čak dva područna objekta, čime su osigurali više od 200 dodatnih mjesta. Objekt na Žitnjaku vrijedan 4,2 milijuna eura, a u onaj u Ivanjoj Reki uložena su 4,4 milijuna.

Rok pomaknuo bukobran

U tijeku su i radovi na još pet vrtićkih objekata, a danas je otvoren i onaj u Sesvetskom Kraljevcu. Projekt se najavljuje dva desetljeća, no tek je 2017. pokrenut urbanistički natječaj, do građevinske dozvole prošlo je još pet godina, a naposljetku su radovi počeli u travnju 2023. Vrtić vrijedan 7,7 milijuna eura trebao se otvoriti sredinom rujna, no nalaz sanitarne inspekcije naložio je bukobrane pa je rok pomaknut.

Lani u listopadu počela je i gradnja vrtića u Svetoj Klari, koji se također obećava desetljećima. U program kapitalnih ulaganja uvršten je 2015., a tri godine kasnije počelo se raditi na projektnoj dokumentaciji. Vrijednost gradnje i opremanja procijenjena je na 10 milijuna eura, od čega će se 2,3 milijuna sufinancirati iz NPOO-a, a preostalih 7,7 milijuna eura iz gradskog proračuna. Traju i radovi na prenamjeni objekata u Novom Retkovcu, Trnavi, Cerju i Sesvetskoj Sopnici, koji bi se, prema najavama, trebali dovršiti do kraja godine. Nakon toga, najavljuju iz Grada, ide i novi val investicija, 15 projekata na zapadu metropole te u Novom Zagrebu.