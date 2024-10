Omiljeni festival vraća se na Tuđmanov trg: Stižu 'Šiš Burger' i 'Nima ‘tice do prasice'

Nagrađivani klasici, među kojima su “Bacon Jalapeño” s potpisom Mate Jankovića i “Crispy Kapula” spravljena prema recepturi Ivana Pažanina, ali i noviteti kao što su “Lovski burger” s mesom divlje svinje te egzotični “Peanut Pad Thai” s umakom od kikirikija i azijskom coleslaw salatom s mangom i papajom dio su ponude u kojoj će se od četvrtka guštati na Trgu dr. Franje Tuđmana, kamo se vraća jedan od najkreativnijih i najposjećenijih festivala u regiji, zagrebački Burger Festival. Zamamni mirisi ondje će se deset dana širiti iz 13 kućica, a sočne pljeskavice u moru kombinacija, uz doajene festivala među kojima su i Burger bar te zadarski Picnic, pripremat će i nekoliko debitanata.

Zagrebačkoj publici predstavit će se tako čazmanski Grof Lovski, prvi sto posto hrvatski brend posvećen mesu divljači, a uz specijalitet kućice, nudit će i “Šiš Burger” u duguljastoj lepinji bogato premazanoj kajmakom. Četiri smash varijante popularne ulične hrane moći će se pak kušati na kućici Bold Burger, koji je osnovala ekipa koja stoji iza Regular bara na Britancu.

Ljubitelji slatkog imat će priliku pak guštati u Ice Crone delicijama, odnosno hrskavim kroasanima punjenim sladoledom, ali i cannolima od paške skute s ušećerenim koricama agruma i pistacijom koji će biti aduti kućice Oui Chef on Wheels. U ponudu će usto uvrstiti burger “Nima ‘tice do prasice”, koji odlikuju sporo pečeni odrezak svinjskog vrata s dodatkom coleslaw i zelene salate, romanesco umaka, ribanog sira te larda crne svinje. Za podizanje atmosfere na festivalu tradicionalno je zadužen DJ Ozren Kanceljak, ali i Kuzma i Shaka Zulu te grupa Connect, koja nastupa na otvorenju. Svoje znanje 15. listopada moći ćete testirati u Food kvizu koji će voditi Domagoj Jakopović Ribafish, mališani će se zabavljati u dječjoj zoni s napuhancima i trampolinima, a oni nešto stariji uz radionice Zg Street Art Festivala te Pinelli i vino. Manifestaciju ćete moći posjetiti svakog dana od 12 sati do ponoći.