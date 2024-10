Atraktivna izložba u zagrebačkom muzeju: Opipajte kožu nosoroga i poslušajte priču o osmijehu među ruševinama

Dirljiva slika djeteta izbjeglice koje se igra balonom. Na sredini fotografije u malim, drvenim kolima na tri kotača stoji afganistanska djevojčica. Nosi dugu košulju s hlačama u boji lavande, na glavi joj je ljubičasta marama, a desnu ruku podiže prema ružičastom balonu koji lebdi nekoliko centimetara iznad nje. Djeca unose boju i svjetlost u fotografiju nazvanu "Osmijeh među ruševinama", a snimio ju je Pulitzerom nagrađeni reporter Muhamed Muheisen šetajući se siromašnim naseljima i dokumentirajući svakodnevni život izbjeglica u Pakistanu. Jedna je to od 11 priča ispripovijedanih na isto toliko fotografija velikog formata u sklopu izložbe "Nevidljivi svijet", koja se može do nedjelje posjetiti u prizemlju Muzeja Grada Zagreba (MZG), i to besplatno.

Uz pomoć napredne tehnologije

Fotografije su nastale u različitim dijelovima svijeta i tematiziraju širok spektar društvenih i prirodnih fenomena i pojava, od ekologije, pojma ljepote, neobičnih prijateljstava i ultrazvuka nerođene bebe do izumiranja životinja kao u primjeru posljednjeg sjevernog nosoroga Sudana kojega od krivolova štite naoružani čuvari te zbirke ruku stogodišnjaka. Iako su autori fotografija različiti, svima je njima ipak nešto zajedničko. Prilagođene su, naime, i slijepim i slabovidnim osobama pa se prizori mogu i osjetiti pomoću taktilne grafike te verbalnih opisa i legendi na Brailleovu pismu, a priče koje stoje iza fotografija mogu se čuti skeniranjem QR koda na engleskom i hrvatskom jeziku. Posjetitelji usto mogu staviti naočale koje simuliraju različita oštećenja vida, poput glaukoma ili retinopatije, te doživjeti svijet očima osoba oštećenog vida.

– Jedan gluhoslijepi posjetitelj je, čim je počeo opipavati ruke stogodišnjaka, odmah shvatio o čemu je riječ. Bio je oduševljen tim prikazom, a slijepe i slabovidne osobe mogu doživjeti fotografiju, po svojoj prirodi dvodimenzionalnu, na jedan novi način, putem izrazito realističnih taktilnih prikaza izrađenih uz pomoć najnaprednije tehnologije ispisa koja je trenutačni vrh u tom području. Pojednostavljeno rečeno, ovo je izložba za sve, za slijepe, slabovidne i videće osobe – objašnjava nam kustosica i koordinatorica postava Aleksandra Bugar pa dodaje kako je i ona bila oduševljena dodirujući hrapavu površinu kože sudanskog nosoroga.

Izložba je nastala u suradnji Kraljevskog nacionalnog instituta za slijepe osobe i tvrtke Canon, a uvrštene fotografije su redom radovi svjetskih poznatih autora. Među njima se, uz Pulitzerom ovjenčanog Muhameda Muheisena, nalaze slovenski fotograf Sam Vidic, nagrađivani južnoafrički reporter Brent Stirton, brazilski majstor objektiva Sebastião Salgado, nigerijska autorica Yagazie Emezi i drugi. Izložba je prvotno, doduše u većem opsegu, bila postavljena u Londonu, potom u ovom obliku u Ljubljani, da bi napokon došla i u hrvatsku metropolu, a partneri u projektu su Hrvatski savez slijepih, Tiflološki muzej i MGZ.

– Naš muzej već dugo surađuje s udrugama osoba s invaliditetom te se trudimo prilagoditi stalni postav, ali i odabrane povremene izložbe kako bi im bile što pristupačnije. Ovakvim postavima nastojimo senzibilizirati javnost za potrebe osoba s invaliditetom, a posebno je važno tu svijest pobuditi u najmlađima – govori Aleksandra Bugar. Napominje kako se nada da će u budućnosti ovakve "izložbe za sve" postati standard u svim muzejima.

Stvaranje inkluzivnijeg društva

– One, naime, pridonose tome da se mnogima otvore neke nove ideje. A izložba "Nevidljivi svijet" odličan je primjer kako vrhunska tehnologija može pomoći u stvaranju inkluzivnijeg društva, u kojemu će sve osobe biti ravnopravne i imati iste mogućnosti – zaključuje Aleksandra Bugar, koja uskoro u Muzeju grada Zagreba u suradnji s Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba "Dodir" otvara i izložbu "U zagrljaju gluhosljepoće".