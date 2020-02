Obnovljena utvrda imat će i smočnicu u koju će mamiti mirisi iz 13. stoljeća

Popiti kavu u podrumu utvrde pa “ukrasti” koji recept u srednjovjekovnoj smočnici, razgledati tri različita muzeja i to na vrhu južnog dijela Medvednice s pogledom na metropolu koji naprosto oduzima dah. Takav će doživljaj krajem ove godine moći iskusiti posjetitelji legendarne srednjovjekovne utvrde Medvedgrad koja je u 13. stoljeću podignuta radi obrane od tatarskih napada, a nikad nije bila osvojena. Građevinski radovi na njezinoj trećoj obnovi koja traje od studenog 2018. trenutačno je u fazi završetka te će kroz tri tjedna sve biti spremno da se zatraži uporabna dozvola. Nakon toga, počinju radovi na uređivanju okoliša i muzejskih postava koji će trajati do studenog. Ako sve bude išlo po planu, službeno otvorenje bit će u prosincu.

U kraljevstvu drevnih šuma

U južnoj će se kuli nalaziti stalni postav izložbe “U kraljevstvu drevnih šuma” kroz koju će posjetitelji moći saznati koje se sve biljne i životinjske vrste nalaze na Medvednici, poput risa, jelena, divlje mačke te hrasta kitnjaka i običnog graba. “Zvijezda” burga bit će mali palas gdje će se nalaziti drugi postav “Tajna drevne planine”. On će prikazivati mitove i legende o Medvednici kroz motive iz začarane šume, kao što su primjerice vile. Uz to, postavit će se instalacije nazvane “kazalište sjena”. Kombinacijom zvuka, igre svjetla i sjene te dimnog efekta u prostoriji će kostimirani vodič posjetitelje upoznavati s narodnim pričama, poput one o Barbari Celjskoj, takozvanoj Crnoj kraljici.

Ukupan doživljaj upotpunit će smočnica gdje će se moći vidjeti srednjovjekovni predmeti i recepti, ali i osjetiti mirisi koji kao da su proizašli iz 13. stoljeća. Veliki palas, pak, imat će svoju “Začaranu povijest” koja će biti vremeplov kroz prošlost planine i Medvedgrada kojim je upravljalo više od 150 različitih gospodara.

– U tom će se dijelu utvrde, također, nalaziti i restoran, administrativni ured i dvorana koja će se moći koristiti za održavanje stručnih skupova, prezentacija i edukativnih radionica. Gotovo je sve osim poda jer je dozvola za njegovo mijenjanje stigla tek je nedavno. Stare su pločice prije 35 godina bile posebno naručene pa je bio uvjet da iste takve moramo staviti, a one više ne postoje na tržištu. Na koncu smo našli neke koje su vrlo slične – objasnila nam je ravnateljica Parka prirode Medvednica Marina Popijač dok smo prolazili pokraj radnog i “kreativnog nereda” u drugu prostoriju Velikog palasa. Ona će, naime, obuhvaćati toalet i kuhinju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

– Kako Medvedgrad nije spojen na vodovod, koristit će se kišnica. Zato smo ugradili sistem za ispiranje – rekao je Josip Kujek, voditelj građevinskih radova.

Velik su problem, dodao je, imali s hidroizolacijom zida u toj prostoriji zato što nisu mogli kopati izvana a da ne oštete arheološko nalazište. Rješenje su pronašli u injektiranju, što znači da su kroz posebne otvore s unutarnje strane puštali smolu koja je ispunila rupe s vanjske strane. Što se pak manjeg palasa tiče, on je također bio poseban izazov.

– Unutrašnjost je bila u najlošijem stanju, potpuno derutnom. Skinuli smo stare stropne ploče i stavili nove, a drvenu konstrukciju obojili, lakirali i impregnirali. Prije je ovdje bila zemlja, a sad smo stavili ploče koje imitiraju nekadašnji “seljački” pod – rekao je Kujek.

Svaki materijal koji se koristio pri obnovi trebao je biti odobren od Zavoda za zaštitu spomenika kako bi kulturni spomenik zadržao svoj izvorni izgled. Tako je, primjerice, šindra na krovu kapelice svetog Filipa i Jakova vjerna replika one stare, a stigla je iz Saborskog.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kamere za vandale

– Sve treba zadržati svoj autohtoni izgled. Zato smo isprobali na desetke različitih ispuna za fuge koje su se razlikovale samo u nijansi dokle god nismo pronašli najsličniju, gotovo identičnu prošloj. Sve zidine su obnovljene, a do sad je “isfugirano” 4000 četvornih metara – objasnili su Marina Popijač i Josip Kujek.

Građevinski je dio pri kraju, očekuju se još sitni popravci u idućih nekoliko mjeseci, a paralelno će se nastaviti s planom koji, između ostalog, uključuje i uvođenje novih staza kojima će pješaci moći prolaziti kroz utvrdu i oko nje. Na listi je i nabava dvaju električnih automobila za prijevoz posjetitelja iz grada na Medvednicu te osam električnih bicikala koji će se moći unajmiti. Treba još postaviti i videonadzor koji će biti, kako kaže ravnateljica Parka Prirode, važna novost na Medvedgradu.

– Dobro bi nam kamere bile došle prije koji tjedan dok su vandali provalili i razbili viličar te staklo. Sva sreća pa je Oltar domovine, kako se ne obnavlja, tijekom radova bio zaštićen paletama i ceradama, a to je sad poslužilo i kao “obrana” od devastacije – kazala je ravnateljica Parka prirode Medvednica Marina Popijač.