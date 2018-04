Medvedgrad otvoren za posjetitelje jer najavljena obnova kasni tri mjeseca

Da je Medvedgrad od jučer nakon zimske stanke ponovno otvoren za posjetitelje, bila bi odlična vijest da tamo umjesto njih s dolaskom nove sezone nisu trebali biti radnici i strojevi. Vodstvo Medvedgrada najavljivalo je, naime, tijekom cijele 2017. da će se s dugo očekivanom obnovom srednjovjekovne utvrde krenuti početkom travnja, a kada je u prosincu Medvedgrad odlazio na zimski počinak, rekli su da je to zadnja prilika da se utvrda razgleda prije završetka radova 2019. godine. No tresla se brda, došlo proljeće, a oronuli Medvedgrad i dalje vapi za obnovom.

– Ma znate kako je, kod nas birokracija uvijek negdje zapne – najčešći je komentar ovih dana na Medvedgradu, a loptica odgovornosti za novonastalu situaciju lako se prebacuje poput vrućeg krumpira jer je javna ustanova „Park prirode Medvednica“ prije nekoliko mjeseci promijenila vodstvo.

– Od kraja prošle godine nisam na mjestu ravnateljice i ne mogu komentirati što je s radovima. Mi smo u srpnju dobili odluku Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da će se projekt centra za posjetitelje Medvedgrad financirati sredstvima iz EU, a u listopadu smo potpisali ugovor i sve je išlo po planu – rekla je donedavna ravnateljica “PP Medvednica” Snježana Malić-Limari, dok njena nasljednica Marina Popijač kaže kako su ovo sada realni rokovi.

– Ništa nije stalo, radovi će krenuti kada završi procedura javne nabave koja je sad u tijeku. Ona se ne može požuriti, ali bi svakako trebala završiti u lipnju ili srpnju. Jesu li najave prošlog vodstva o početku radova u travnju bile preambiciozne, ne mogu komentirati jer sam tek nedavno došla na poziciju i ne znam kakva je tada bila situacija – rekla je Marina Popijač.

Najavljivano je bilo i da će 30 milijuna kuna vrijedni radovi biti gotovi do 20. listopada iduće godine, no ne zna se hoće li biti tako. Većina sredstava za obnovu povučena je iz fondova Europske unije, a prema projektu 60 posto tog novca iskoristit će se za sanaciju oronulih dijelova utvrde, dok će se ostatak uložiti u razvijanje turističke ponude koja je sada i više nego skromna. Na Medvedgradu radi tek jedna suvenirnica, posjetitelji tamo ne mogu popiti ni kavu, a svijetla su točka tek nekoliko festivala godišnje koji se tamo održe. Ulaznica je 15 kuna, većina posjetitelja su Zagrepčani jer stranici za utvrdu i ne znaju ili im je komplicirano do nje doći.

– Iako Medvedgrad nije u sjajnom stanju, ljudi ga vole obići. Prve godine kada smo ga preuzeli došlo je manje od 10.000 posjetitelja, a sada ih je oko 20.000 – rekao nam je lani u obilasku Medvedgrada Denis Kovačić, voditelj edukacije u Parku prirode Medvednica. Sada je dodao kako su baš zato u iščekivanju radova odlučili otvoriti vrata jer je bolje da ljudi dolaze nego da zjapi prazan.