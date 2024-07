Nove promjene u Holdingu: Traže šefove Autobusnog kolodvora, Zagrebparkinga i GSKG-a

Aktualni šef Autobusnog kolodvora Marin Rončević novi je voditelj još jedne Holdingove podružnice, Tržnica Zagreb. Odlučila je tako Uprava megatvrtke, a Rončević je s prvim danom srpnja preuzeo poziciju na kojoj je do tada bila Božena Cvitanović, koja je od travnja obnašala i funkciju voditeljice podružnice Zrinjevac, na kojoj će se i zadržati. Rončević će pak na obje pozicije, kažu u Holdingu, ostati do imenovanja novog šefa Autobusnog kolodvora, a on će se birati na javnom natječaju koji je danas objavljen na službenim internetskim stranicama komunalnog diva.

Javnim natječajem traže i čelnika trgovačkog društva Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo, a nakon imenovanja novog, dosadašnji šef Marko Šarić nastavit će karijeru unutar GSKG-a, i to na poziciji financijskog direktora. Promjene se očekuju i u podružnici Zagrebparking, za koju se također traži novi voditelj, a javni natječaj objavljen je još lani krajem studenog. No odlukom Uprave megatvrtke taj je natječaj poništen krajem lipnja, a novi se od jučer može pronaći na njezinim mrežnim stranicama.

– Svi natječaji otvoreni su do 13. srpnja 2024. Pozivamo zainteresirane kandidate koji svojim kvalifikacijama, iskustvom i angažmanom žele doprinijeti radu Zagrebačkog holdinga da se prijave – poručuju iz komunalnog diva, na čijim stranicama možete pronaći i detalje.

Osnovni uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti, između ostalog, obuhvaćaju najmanje sedam godina radnog iskustva, od čega minimalno pet na rukovodećim pozicijama, u slučaju natječaja za mjesto voditelja podružnica Tržnice i Zagrebparking. Novi direktor GSKG-a pak mora imati najmanje deset godina iskustva, od čega pet na rukovodećim pozicijama. Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobnom dostavom na adresu Zagrebački holding d.o.o., Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, s naznakom pozicije za koju se prijavljujete.