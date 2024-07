Zagrebački branitelj otvorio trgovinu u kojoj je sve besplatno: 'Dragi Mićo, hvala ti što si nam davao sve igračke'

Glavni mu je slogan "Uzmi što trebaš, doniraj koliko možeš", a artikli u toj netipičnoj trgovini nemaju cijene. Posluje u samo 12 kvadrata i bez struje, a smjestila se u Ulici kralja Zvonimira, na kućnom broju 73. I sve što se u trgovini nudi, dječja odjeća, obuća, igračke, posuđe, deke, ženske haljine, muške hlače, knjige, kišobrani..., besplatno je.

– Ljudi se zaustavljaju uz izlog, no katkad su sramežljivi pa i ne vjeruju da mogu samo uzeti što god žele – govori nam vlasnik Slobodan Miščević Mićo. Karitativni obiteljski dućan KOD, nastavlja, otvorio je u listopadu 2020., u vrijeme pandemije koronavirusa, a projekt je pokrenuo iz pomoć supruge Tajane i članova Udruge veterana, vojnika i domoljuba.

– Kada je sve bilo zatvoreno, htjeli smo otvoriti srce ljudima koji nas trebaju. Siromašni su bili onemogućeni doći do najpotrebnijeg pa samo htjeli stvoriti mjesto gdje će ljudi moći dobiti nužne stvari, odjeću, higijenske potrepštine, ali i čašicu razgovora – objašnjava Miščević. Slijedio je pritom, dodaje, i primjer svog prijatelja i suborca iz Domovinskog rata Tomislava Tuškana, koji je takav projekt, nazvan Qanah, već pokrenuo na Vrbanima.

– Prijavili smo se na natječaj te dobili ovaj državni prostor u najam. Ima svoje mane, nije savršeno, no mi se ne žalimo – ističe Mićo. Za mjesečni najam izdvajaju samo 15-ak eura, objašnjava, no s obzirom na to da objekt nema struju, ljetne vrućine u malom prostoru uistinu su nesnosne, a ni zimi nije najugodnije.

– Znao sam sjediti u tri jakne i smrzavati se. Grijalica zimi i ventilator ljeti učinili bi znatnu razliku, no ni takve otegotne okolnosti ne sprječavaju nas da nastavimo – kazuje Miščević, napominjući kako volonterke iz inicijative Od srca do srca za zagrebačke beskućnike i socijalno ugrožene u njegovoj maloj trgovini, usprkos lošim uvjetima, odrađuju lavovski posao. A upravo su one uskočile kada je zbog manjka volontera nastavak rada trgovine bio upitan pa omogućile da srijedom, četvrtom i petkom od 16 do 18.30 sati vrata KOD-a ipak ostanu otvorena za najpotrebitije. Otvorena će i ostati sve do 25. srpnja, kada počinje ljetna pauza, no korisnici nemaju razloga za strah jer se, ističe Miščević, na jesen vraćaju u punom pogonu.

Nedavno su uz pomoć donacija uspjeli kupiti i vozilo pa sada mogu dolaziti direktno do onih kojima je pomoć potrebna, a svoje će usluge nastaviti poboljšavati i proširivati. – Ostvario bih svoj san kad bi ovakvih dućana bilo po cijelom Zagrebu, a ne samo ova dva – kazuje Miščević pa domeće kako su konkurirali i za najam prostora u Ratarskoj ulici na Trešnjevki te se nadaju kako će hrvatska metropola postati bogatija za još jedan sličan objekt.

Profil korisnika trgovine u Zvonimirovoj 73 je raznolik, a premda najviše dolaze socijalno ugrožene skupine poput beskućnika, ističe kako onamo svatko može navratiti i pronaći nešto za sebe. – U nas se ljudi oblače kako bi pokazali status, to moraju biti najnovije modne marke i slično. Kupujemo i kupujemo, posebice sad kad su sniženja, a mislim da svi nosimo samo 20 posto onoga što imamo u ormaru – govori Miščević. Napominje i kako bi volio da više ljudi dolazi po odjeću jer donatora trenutačno imaju jako puno.

VIDEO: KOD - Karitativni obiteljski dućan Udruge veterana, vojnika i domoljuba

– Jednom prilikom prolazila je majka s četvero djece, riječ je bila o izbjeglicama iz Ukrajine, bili su smješteni u sigurnoj kući. U izlogu je jedna od njezinih djevojčica ugledala igračku, a majka joj je rekla kako za to nemaju novca. Izašao sam i dao joj željenu igračku, objašnjavajući koncept trgovine, a žena je bila potpuno zbunjena i jako emotivna – prisjeća se Miščević. A bio je to, nastavlja, tek početak lijepe priče o prijateljstvu jer je samohrana majka s djecom kasnije u više navrata posjetila dućan pa mu je djevojčica u znak zahvalnosti darovala crtež s porukom. Uokvirena slika s riječima "Dragi Mićo, hvala ti što si nam davao sve igračke koje smo htjeli" stoji na počasnome mjestu u dućanu, a samohrana je majka neko vrijeme i volontirala u KOD-u pa uz pomoć dobrih ljudi i pronašla posao.