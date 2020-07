Nastavlja se popularna ljetna radionica kreativnog pisanja: Prijave primaju do srijede

U sklopu programa "Vrelo zavičaja" i u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske u Jastrebarskom i Kazalištem Škrabe, prva online radionica kreativnog pisanja studia Zvrk održavala se od travnja do lipnja, a na njoj je sudjelovalo tridesetak mladih spisateljica i spisatelja. Zbog velikog se interesa nastavlja i od srpnja do 1. rujna, a namijenjena je djeci i mladima od 9 do 17 godina.

U tom razdoblju svaki polaznik radionice dobit će četiri spisateljska zadataka prilagođena pojedinom mladom spisatelju i spisateljici, njegovoj dobi, afinitetima i spisateljskim željama. Sve upute, obavijesti, informacije i napisani tekstovi razmjenjivat će se putem mailova.

Radionicu će voditi magistra komparativne književnosti Klementina Škrabe, a svi mladi pisci na prigodnoj svečanosti na kraju godine dobit će diplome. Najbolji radovi bit će nagrađeni i objavljeni, a o kvaliteti radova koji će nastati za vrijeme ove radionice odlučivat će stručni žiri. Za sudjelovanje u radu online radionice kreativnog pisanja roditelji svoju djecu mogu prijaviti do srijede, 15. srpnja u 20 sati na mail adresi kreativni.studio.zvrk@gmail.com.