Ljubiteljice pedaliranja: Sudjelujemo na Večernjakovoj biciklijadi otkako smo bile bebe

Njih dvije na Večernjakovoj biciklijadi sudjeluju otkad znaju za sebe, a i kada im zbrojimo godine, gotovo su upola mlađe od najdugovječnije sportske manifestacije u zemlji, čija je tradicija, podsjetimo, počela davne 1979. U subotu će se održati već 42. put, a trinaestogodišnja Franka Zubak i godinu dana mlađa Petra Petković na njoj sudjeluju, govore nam zagrebačke osnovnoškolke, još od vremena kada nisu znale ni mogle pedalirati same, već su ih roditelji vozili u prikolicama za bebe.

Sad idem i na zahtjevnije staze

– Večernjakovu biciklijadu prvi put smo same odvozile kada smo imale sedam ili osam godina – prisjećaju se djevojčice. Tada se pedaliralo na ruti od Nacionalne i sveučilišne knjižnice do Bundeka, a iako im je put od devet kilometara bio velik zalogaj, priznaju, nisu se predale dok nisu stigle do cilja.

Do novozagrebačkog jezera obje su se vozile na ružičastim biciklima s ilustracijama ponija, kažu, a kada se prisjete svojih biciklističkih početaka, prvi su im na umu njihovi očevi, kumovi Zoran Petković i Mario Zubak, koji su svaki svojoj kćeri bili "instruktori vožnje". I usadili im ljubav prema pedaliranju, a obitelji i na Večernjakove biciklijade idu zajedno.

Kako je rasla, Petri je vožnja po cesti postajala malo dosadna, napominje, pa se uz tatu Zorana, čija udruga Noćni vozači Hrvatske već sedam godina organizira noćne vožnje na Sljemenu, počela baviti brdskim biciklizmom.

– Idem po bike parkovima i na Sljeme. Isprva sam vozila po lakšim stazama, a sada idem i na malo zahtjevnije. Do vrha Medvednice penjemo se žičarom, a spuštamo biciklima. Baš uživam u tome, brdski biciklizam mi je puno draži, imam i svu potrebnu opremu, od kacige do štitnika za prsa, ruke i noge – objašnjava Petra. Doživjela je, dodaje, i padove, ali nijedan nije bio toliko strašan da bi odustala od biciklizma. Kao ni Franka, koja pak posebno pamti triatlon u kojemu se trebalo popeti na brdo, a ona je pala i poderala koljeno.

07.06.2024., Zagreb - Petra i Franka djevojcice koje od malena bicikliraju. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

Petra će se i ove godine pridružiti Večernjakovoj manifestaciji, skupa s roditeljima, no Franka će je zbog folklornog nastupa morati propustiti, što joj je, kaže, veoma žao, no nada se da će na idućem izdanju tradiciju nastaviti. Najdraži trenutak biciklijade im je pak, slažu se osnovnoškolke, kada svi krenu.

– Poseban je osjećaj voziti se s toliko ljudi, naročito zbog toga što je cesta tada rezervirana samo za bicikliste – govore prijateljice čija se druženja često svode na pedaliranje oko kvarta, što im je najdraža ruta.

A omiljena biciklistička destinacija desetogodišnje Doris Jurčić, koja je lani prvi put bila dio karavane koja je vozila od Zagreba do Vugrinščaka, jest Jarun. Priznaje nam da često traži tatu Marija da odu do jezera kako bi stekla kondiciju za ovogodišnje izdanje manifestacije.

Foto: Privatni album

– Put od Zagreba do Samobora nije baš kratak, ali bilo mi je fora prošle godine. Stigla sam na cilj nakon dva sata pedaliranja, a to mi je ujedno i najduža vožnja – ponosno govori Doris, kojoj je najdraža uspomena vožnja iza traktora. Bicikl, kaže, vozi samo s tatom, koji ju je i podučio pedaliranju. To je ono nešto njihovo, objašnjava, a zato joj je i Večernjakova biciklijada, na kojoj će se, dakako, ponovno voziti u društvu oca Marija, posebno draga manifestacija.

– Na svom bijelo-plavom biciklu i ove ću godine put Samobora, raduju me i slikarske radionice koje su mi ostale u lijepom sjećanju – ističe desetogodišnjakinja koja je već osigurala i svoj startni broj.

I vi to možete učiniti još danas i sutra, i to putem obrasca na našem portalu. Biciklijada je u subotu, a starta se s Tuđmanova trga u 10 sati. Ondje će sudionike dočekati te prije pedaliranja dobro zagrijati Renata Sopek, a karavana će voziti preko Ilice, Aleje Bologne i Škorpikove pa Samoborskom cestom prema Samoboru te na koncu stići do Sportsko-rekreacijskog centra Vugrinščak, gdje vas očekuje cjelodnevna zabava.

Bazeni, kvizovi, tekma

Guštat će se, među ostalim, u bogatoj gastroponudi, osvježenju u bazenima, kvizovima znanja i brojnim zabavnim aktivnostima, a Večernjakova biciklijada ove će se godine spojiti s još jednim važnim sportskim događajem. Kako će u subotu hrvatska nogometna reprezentacija u sklopu Europskog prvenstva u Berlinu odmjeriti snage sa Španjolcima, navijanje za vatrene orit će se i Vugrinščakom.

Utakmica će se u Navijačkom korneru pratiti na velikom ekranu, a prije nje, tijekom poluvremena te nakon što vatreni pobijede, atmosferu će podizati Zaprešić Boysi. Koncert počinje već oko 17 sati kako bi nekima od svojih najvećih navijačkih hitova, među kojima su i "Igraj, moja Hrvatska", "Srce vatreno" te "Neopisivo" zagrijali publiku. Nakon njih pozornicom će pak zavladati članovi jednog od najpopularnijih zagrebačkih bendova, Elementala, te publiku rasplesati hitovima među kojima su "Malena", "Romantika", "Goli i bosi"...

