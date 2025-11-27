Naši Portali
GRAD JE U KAOSU

Kako putovati kroz kolaps javnog prijevoza u Zagrebu? ZET-ovac i autor poznate Facebook stranice daje koristan savjet

Zagreb: Velika prometna gužva i zastoj tramvaja u Savskoj ulici
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
27.11.2025.
u 14:41

Uđite u prvi tramvaj koji dijelom ide u vašem smjeru. Tramvajska mreža u Zagrebu dobro je osmišljena. Trase linija dosta se preklapaju i sa samo jednim presjedanjem možete na odredište stići prije nego čekajući svoj broj koji je zaglavio tko zna gdje., savjetuje ZET-ovac.

Otkako je izgorio Vjesnikov neboder i zatvore podvožnjak u Savskoj, Zagreb svjedoči apsolutnom prometnom kolapsu, posebice na zapadu grada. Već je poznato kako svakog jutra vozila prometuju u dugim kolonama, a oni koji se odluče na javni prijevoz od jedne travmajske stanice do druge znaju putovati i po 20 minuta. Nije to održiv sustav, a kako bi se tome moglo pomoći, savjet je na Facebooku dao vozač tramvaja i autor poznate stranice "Treskom po Zagrebu". Prenosimo njegovu objavu. 

Savjet kako maksimalno iskoristiti tramvajski prijevoz u Zagrebu, pogotovo sad u vrijeme prometnog kolapsa zbog Vjesnika i nadolazećeg predblagdanskog ludila: presjedajte

Uđite u prvi tramvaj koji dijelom ide u vašem smjeru. Tramvajska mreža u Zagrebu dobro je osmišljena. Trase linija dosta se preklapaju i sa samo jednim presjedanjem možete na odredište stići prije nego čekajući svoj broj koji je zaglavio tko zna gdje.  Gledam prepuna stajališta od Ljubljanice do Trešnjevačkog placa. Svi nervozno čekaju 12, a 3 i 9 prolaze gotovo prazni. Uđite u prvi tramvaj do Cibone. Tamo imate displej za provjeru dolaska vaše 12-ice. Ako je više od 5 minuta do dolaska, pređite križanje i tamo imate 13,14 i 17 do Trga, 4,14 i 17 do Draškovićeve, 4 do Dubrave. 

Gužve su ogromne, kasni se i nije moguće ostvariti predviđeni vozni red. Proučite tramvajsku mrežu, pronađite alternativne pravce i iskoristite mogućnost presjedanja. Često ćete na taj način stići prije. Sretno", poručuje vozač.

Avatar Samodesno
Samodesno
14:55 27.11.2025.

Šokiran sam da tomaševič, benčička, matula i celakovski ne znaju voditi Zagreb! Kako to, pa dokazali su se kao aktivisti i članovi NVO, uredno uzimaju novac cijeli život???

