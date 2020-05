Zagreb gradi zgradu za stradale u potresu: Otkrivamo gdje i kada

Neće tako skoro, ali hoće – natječaj je spreman, trebaju ga samo raspisati i nova zgrada u Podbrežju može polako početi nicati. Plan je to za peto zdanje u naselju koje je, po modelu zagrebačke stanogradnje ukupno trebalo imati 11 zgrada, otkrivaju nam u Gradskoj upravi, u kojoj kažu kako će nova deveterokatnica u početku biti isključivo za one koji su u potresu ostali bez svojih domova.

I videonadzor i klima

Pripremili su kriterije po kojima bi se trebala izraditi projektna dokumentacija građevine radno nazvane “A11”, a sljedećeg bi je tjedna trebali pustiti u javno nadmetanje. Onaj tko će dokumentaciju izrađivati, procjenjuje se, radit će to za 5,2 milijuna kuna, što je iznos bez PDV-a. Podzemna garaža, zeleni krov, videonadzor i klima u svakom stanu samo su dio onog što će projektanti morati smisliti i za što će morati naći najbolje rješenje.

– Planira se gradnja minimalno 270 stanova – kažu nam iz Grada, objašnjavajući kako će se čitava zgrada prostirati na otprilike25.500 četvornih metara. Još otprilike 800 kvadrata rezerviranih će biti za poslovne prostore koji će se, baš kao i u četiri trenutačno izgrađene zgrade, nalaziti u prizemlju građevine. Što se same raspodjele kvadrata tiče, najviše će biti jednosobnih stanova, više od trećine ukupno planiranih, slijede ih jednoipolsobni pa dvosobni, trosobni, dvoipolsobni i, na kraju, troipolsobni. Ili, ako ćemo potpuno precizno, jednosobnih će biti 104, jednoipolsobnih 77, s dvije sobe 31, s tri 29, dok će dvoipolsobnih stanova biti 23, a troipolsobnih tek šest.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL 27.08.2018., Zagreb - U novoizgradjenom naselju Podbrezje vise od 600 stanova spremno je za useljavanje. Photo: Danijel Berkovic/PIXSELL

Propisani su i sami materijali od kojih bi se stanovi trebali graditi, pa projektanti trebaju misliti na protuprovalna vrata, keramičko opločenje u sanitarnim čvorovima i kuhinjama, o parketu u ostatku stana, unutarnjoj drvenoj, a vanjskoj PVC stolariji, hidroizolaciji, ali i o pregradnim zidovima za koje Grad želi da budu od kartonskog gipsa. Sve u svemu, nova, odnosno peta zgrada naselja u kvartu iza Sigeta izgledat će otprilike kao i četiri dosadašnje, što i nije posve čudno, budući da je plan za izgled kvarta napravljen prije otprilike šest godina. A koliko bi novih 270 stanova trebalo otprilike stajati?

Za izgradnju 45 mil. kuna

– Ne možemo to još znati, dok ne bude gotova projektna dokumentacija koja će nam omogućiti uopće raspisivanje natječaja za izvođače radova, ali procjena je oko 45 milijuna kuna – kažu nam u Gradu, u kojem su, netom nakon potresa 22. ožujka, za obitelji koje su ostale bez domova najavili izgradnju 600 stanova. Zašto sad ipak niti 300?

– Idemo prvo s jednom zgradom, a vjerojatno ćemo ići i s drugom, to će vam biti tih šestotinjak stanova – odgovaraju iz Gradske uprave, a mi pitamo i za koliko se otprilike očekuje da bi prvi stanari novih 270 stanova u njih mogli i ući. Ni za to točan odgovor nemaju, pa odgovaraju “što prije”. Istražili smo i taj “što prije”, za koji ispada da bi se mogao dogoditi za otprilike godinu i pol do dvije, a i to je optimistična prognoza. Jer za prve zgrade Podbrežja trebale su gotovo dvije godine, i to nakon što su radovi počeli, odnosno ne računajući razdoblje natječaja koji su tome prethodili.