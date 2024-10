Dobre vijesti: Završeni su radovi na prometnom zagrebačkom raskrižju gdje je bio kaos

Dobre vijesti, tri dana prije roka završeni su radovi na zamjeni tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske. "Nakon manje od dva tjedna, danas su završeni radovi na zamjeni tramvajske skretnice na raskrižju Ulice grada Vukovara i Savske te se od 16 sati promet odvija bez ograničenja." izvijestili su iz grada.

Dodaju kako je preostalo još završno saniranje asfaltom u spojevima uz tračnice, koji će se izvesti sljedeći vikend, no to neće utjecati na odvijanje prometa. Radove je bilo potrebno izvesti zbog sigurnosti tramvajskog prometa. "Podsjetimo, Grad Zagreb pokrenuo je velika ulaganja u javni prijevoz koja su nužna kako bi se on više koristio, s ciljem poboljšanja kvalitete javnog prijevoza i rasterećenja cestovnog prometa. Uz kupnju novih tramvaja i autobusa, obnavljaju se skretnice, ispravljačke stanice i ostala tramvajska infrastruktura." stoji u priopćenju.