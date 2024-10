Pješaci, pripazite! Zbog radova će biti otežano kretanje Ilicom: Evo detalja

Zbog radova Hrvatske elektroprivrede na polaganju elektroenergetskog kabela, Ilicom će na dijelu od kućnog broja 29 do 39 od suta od 8 sati do četvrtka 31. listopada do 20:00 sati biti otežano kretanje pješaka, javljaju iz Grada. Bez obzira na radove, ulaz i izlaz u stambene i poslovne objekte bit će omogućen cijelo vrijeme i tramvajski promet će se odvijati nesmetano.

POVEZANI ČLANCI:

Sve sudionike u prometu moli se da obrat pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, a s obzirom na prisutnost građevinskih strojeva i opreme u zoni radova, pješake se moli da obrate posebnu pozornost.