Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad otvara upise u redovne kreativne radionice. Predbilježbe traju do 16. rujna 2024. ili do popunjenja kapaciteta grupe na e-mail: vedran@czkio-susedgrad.hr Predbilježbe su obavezne i preduvjet su za upis.Detaljne informacije o pojedinačnim radionicama potražite na www.czkio-susedgrad.hr Upis će se održati u Centru za kulturu i obrazovanje Susedgrad, Argentinska 5 od 17.9. do 20.9.2024.

U ponudi su sljedeći programi za djecu i mlade:

• Ritmika i ples

• Plesaonica

• Glazbeno-scenska radionica “Latice” i dječji zbor

• Kazališna radionica “Idemo se igrati”

• “Likovni Atelier” – likovna radionica za djecu

• Strip i ilustracija

A za odrasle te osobe treće životne dobi nudi se:

• Czkio Book Club – čitalački Klub

• Rekreativni balet za odrasle

• Rekreacija 50+

• Radionica izrade etno nakita (Novo!)

Početak radionica: od 1. listopada 2024. prema rasporedu.