Ako se vozite ZET-ovim noćnim linijama, ovo će vas sigurno zanimati: Donosimo detalje

Umjesto tramvajskih noćnih linija ZET-a, vozit će autobusi. Razlog su, uglavnom, radovi. Iz ZET-a su sve putnike tih linija zamolili za razumijevanje.

Zbog radova na Jadranskom mostu, umjesto tramvaja noćne linije 31, do daljnjega će voziti autobusi. Što se tiče linije 32, od četvrtka 26. rujna do jutarnjeg izlaska tramvajskih linija u ponedjeljak, 30. rujna, isto će na toj relaciji prometovati autobusi.

A zbog rekonstrukcije terminala Mihaljevac, umjesto tramvaja noćne linije 33 do daljnjega će voziti autobusi, i to na relaciji Jandrićeva - Savišće. Isto tako, od danas pa do jutarnjeg izlaska tramvajskih linija u ponedjeljak, 30. rujna, umjesto tramvaja noćne linije 34 vozit će autobusi.

