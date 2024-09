Kreće rekonstrukcija ulice na istoku metropole: ZET-ova linija mijenja trasu na tri tjedna, evo kako će prometovati

Novi tjedan, nove izmjene u prometu u javnom prijevozu. Autobusna linija 210 (Dubrava - Studentski grad - Novi Retkovec) od sutra u 7 sati pa sve do nedjelje, 13. listopada, u 20 sati prometovat će djelomično izmijenjenom trasom, i to u oba smjera. Razlog je rekonstrukcije kolnika u Ulici Rudolfa Kolaka, na dijelu od Ljubijske ulice do Grižanske ulice.

Autobusi će prometovati ovom trasom:

Dubrava - redovnom trasom do raskrižja Ulice Dubrava i Ljubijske ulice - (ravno) Ulica Dubrava - (lijevo) Grižanska ulica - (desno) Ulica Rudolfa Kolaka - i u nastavku redovnom trasom prema Novom Retkovcu

Autobusno stajalište Kolakova - Grižanska u Ulici Rudolfa Kolaka u smjeru Dubrave i obostrana autobusna stajališta Ljubijska - Hrvatskog proljeća, Sv. Leopolda Mandića,, Ljubijska i Zdenačka neće biti u funkciji za vrijeme izvođenja radova. Na izmijenjenom dijelu trase, autobusna linija 210 će koristiti sva usputna stajališta.

Iz ZET-a su sve korisnike ljubazno zamolili za razumijevanje.

