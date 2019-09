Abakus “vrtiš” u glavi i napamet zbrajaš na tisuće brojeva

Dok napamet računa koliko je pet plus šest, plus tri, plus dva, plus osam... i tako tisuću brojeva koji se pojavljuju na ekranu pred njim, desetogodišnji Tony Cvitković za svaki zbroj ima samo pola sekunde. No to mu ne predstavlja problem pa konačan rezultat svaki puta pogodi bez greške. Toliko je, zapravo, dobar u tome da je na Olimpijadi iz mentalnog računanja “Anzana” u Beogradu osvojio zlatnu medalju, i to u konkurenciji od 1200 natjecatelja iz 15 zemalja.

Emotivno se povezuju

Tony je svoju “supermoć” brzog računanja naučio u školi mentalne aritmetike “Malac Genijalac”, koju pohađa u svom rodnom Šibeniku, a od ovog vikenda i zagrebački će klinci moći naučiti kako bez papira i olovke izračunati složene matematičke operacije u samo jednoj sekundi ili manje. Škola je smještena na Peščenici, u Bužanovoj ulici.

– U radu se koristi japanska metoda računanja Hikari, koja je nastala u suradnji s tamošnjim Institutom Tomoe Soroban – kaže nam suosnivačica škole Antica Filipović Grčić, pa objašnjava da učenici u svom radu ne koriste kalkulatore već drevnu računaljku abakus s pomoću koje se upoznaju s brojevima koje mogu vidjeti, ali i čuti.

– Dijete isprva računa tako da fizički koristi abakus, ali cilj je postići da ga već nakon nekoliko mjeseci može koristiti u glavi, zamišljajući kako svojim ručicama pomiče kuglice i tako zbraja i oduzima brojeve – objašnjava Filipović Grčić. Sa svakim se djetetom, kaže, postupa individualno, a program je prilagođen dobi koja može biti od četiri do 12 godina.

Učitelji abakus najmlađima “lijepe” u um tako da stvaraju mentalne asocijacije između kuglica i nečeg njima omiljenog, poput likova iz bajki.

– Učiteljica, ovisno o dobi djeteta, osmišljava kreativnu priču, i svaka je kuglica njezin lik. Dijete se emotivno poveže s likovima, a time i kuglicama, i tako lakše pamti te se poslije brže prisjeća kako računati sa zamišljenim abakusom – kaže suosnivačica škole. Metode se djeci, kaže njezina partnerica Sarah Vuković, jako sviđaju pa iz učionice izlaze sretni i željni još malo “te zabavne matematike”. A postoji nekoliko razina mentalne aritmetike. Počinje se s osnovnom u kojoj djeca uče zbrajanje i oduzimanje brojeva u nizu, a nakon deset mjeseci prelaze na napredni nivo gdje se množi i dijeli. Kada završe oba stupnja, prelaze na mentalnu matematiku, gdje obavljaju najsloženije operacije.

Bolja verzija sebe

– Mogu u glavi točno izračunati, na primjer, koji je dan u tjednu bio 6. listopada 1615. godine – objašnjava Vuković, inače Tonyjeva učiteljica. Nastava se provodi jednom tjedno vikendom u tri vezana školska sata, a postoje i dopunski sati kroz tjedan za one kojima su potrebni. No, ističu obje, cilj škole “Malac Genijalac” nije naučiti djecu brzo računati, već da razvijaju svoje intelektualne sposobnosti i tako steknu samopouzdanje. Logičko razmišljanje i zaključivanje, koncentracija, pažnja i pamćenje samo su neke stvari koje škola nastoji potaknuti.

– Moto škole je “budi najbolja verzija sebe” što znači iskoristiti maksimalan intelektualni potencijal. Radimo s djecom koja imaju razne probleme; s motorikom, koncentracijom, pamćenjem. Ovaj program svima njima uvelike pomaže – kaže Vuković.

Inače, “Malac Genijalac” je franšizni lanac škola mentalne aritmetike koji je nastao u Srbiji, a osim u Hrvatskoj, provodi se i u još desetak zemalja poput Švicarske, Mađarske, Malte i SAD-a.