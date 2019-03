Želim pokrenuti promjene u Lici i županiji, a nogomet je moja prva ljubav

Nakon relativne pobjede na izborima za Županijsku skupštinu pred ličkim HDZ-om je težak zadatak formiranja nove skupštinske većine. Kako i kada namjeravaju okupiti novu većinu, razgovarali smo s prvim ličkim HDZ-ovcem Marijanom Kustićem, u intervjuu vođenom e-mailom.

Hoćete li uspjeti formirati većinu u Županijskoj skupštini? Kada to možemo očekivati?

HDZ je i ovim izborima potvrdio da je u Ličko-senjskoj županiji najjača politička stranka unatoč pokušajima destabilizacije koji su dolazili s različitih strana. Kao pobjednik ovih izbora smatram da su i očekivanja birača da HDZ predvodi većinu u Županijskoj skupštini. Stoga imamo obavezu, prije svega prema našim biračima, to i ispuniti i uvjeren sam da ćemo ubrzo postići dogovor s našim partnerima te zajedno pokrenuti pozitivne promjene u našoj županiji. Nije cilj požuriti cijeli proces, cilj je osigurati stabilnu većinu koja će raditi za boljitak naših sugrađana.

Koliki je uopće koalicijski potencijal HDZ-a? Zašto bi Bura promjena ili HSP ušli u HDZ-ovu većinu kada je jasno da bi im to dugoročno umanjilo popularnost?

Svakom stanovniku naše županije na prvome je mjestu želja za boljim životom. HDZ je uoči izbora naglasak stavljao na naš program kojemu je upravo to u fokusu. Također, i nakon izborne pobjede istaknuo sam kako ćemo ruku suradnje pružiti svakoj opciji kojoj je na Ličko-senjska županija, projekti i razvoj našeg kraja na prvome mjestu. Birači, za koju god opciju dali svoj glas, to će znati prepoznati i honorirati. Stoga ne vidim razlog da bi ijednoj opciji štetilo to što će pokazati da je spremna uhvatiti se u koštac s problemima u našoj županiji i kroz participaciju u većini biti dio skupine koja je spremna pokrenuti promjene i doprinijeti pozitivnim pomacima u svim aspektima života naših sugrađana. HDZ je pokazao svoju koalicijsku snagu na državnoj razini, a to će pokazati i u Ličko-senjskoj županiji.

Vaši oponenti neslužbeno govore da su iz HDZ-a već krenuli pokušaji “kupovanja” zastupnika. Navodno je već kontaktiran muž jedne izabrane zastupnice s liste Darka Milinovića. Je li to točno?

I u predizborno vrijeme svjedočili smo različitim „informacijama“ koje su plasirane iz određenih skupina, a kojima je jedini cilj bio naštetiti izbornom rezultatu HDZ-a. Tim skupinama očito navedene aktivnosti nisu uspjele, a isti obrazac ponašanja, čini se, nastavlja se i nakon izborne pobjede HDZ-a. HDZ-u je jedini cilj okupiti kvalitetne partnere, ljude koji su prepoznali vrijednost našeg programa i koji su spremni svojim radom doprinijeti potrebnim promjenama u našoj županiji.

Je li nakon svega moguća kombinacija s Darkom Milinovićem i zajednička većina?

Darko Milinović svojom je voljom stvorio od Ličko-senjske županije problem. Naša županije nije jedan čovjek i nije o njemu ovisna. HDZ-u nije bitno ime, bitna su djela i vizija u kojem smjeru je potrebno pokrenuti županiju. Iz godine u godinu vidljivo je da je stanje u županiji sve lošije i potrebne su radikalne promjene. Svi koji su spremni na isto imat će razumijevanje HDZ-a. Naša županija postala je žrtvom izolacionističke politike Darka Milinovića, dok se ja vodim načelom otvorenosti i zajedništva, kako u politici tako i u radu u nacionalnom nogometnom savezu. Samo otvorenošću prema novim idejama te timskim radom moguće su strukturalne promjene.

Razmišlja li se o formiranju tehničke većine, gdje bi neke stranke poduprle HDZ-ova predsjednika Skupštine, ali da pritom ne sudjeluju u vlasti?

Županija treba snažnu vlast. Cilj HDZ-a je to i ostvariti. Tehnički detalji o funkcioniranju i formalnim odnosima manje su važni. Građani su na izborima dali svoj glas i svaka stranka i lista ima odgovornost prema svakom biraču. Ličko-senjska županija nema vremena za političke igre i neodgovorne političare. Formirat ćemo većinu i krenuti u rješavanje gorućih problema, od gospodarskih pitanja do demografskog stanja.

Hoće li se ići na rušenje županijskog proračuna, odnosno na rušenje Milinovića s pozicije župana?

Nova većina neće rušiti proračun da bi rušila osobu. Novoizabrana većina morat će odlučiti što je najbolje za Ličko-senjsku županiju i sve njezine građane. Želimo ravnomjernije vođenje županije, želimo pokrenuti gospodarstvo kroz kapitalne projekte i želimo osigurati uvjete za dostojanstven život svakog pojedinca u županiji. Za to nam treba kvalitetan, ravnopravan, vizionarski i hrabar proračun. Kada dođe trenutak za izglasavanje proračuna, razgovarat ćemo o njemu i odlučiti što je najbolje za našu županiju.

Ne bude li izbora za župana, postavlja se pitanje zbog čega se uopće išlo na izbore. Jeste li se uopće pokušali dogovoriti s Milinovićem?

Nažalost, funkcioniranje Skupštine u onoj situaciji nije bilo održivo i nije bilo pravedno prema biračima s obzirom na to da su ljudi kojima su dali svoj glas za upravljanje županijom odlučili okrenuti leđa programu zbog kojeg su dobili glas. HDZ ni u kojem trenutku nije bio rušilački faktor i tu tezu čitavo vrijeme ponavljam. Druge osobe su ciljano i zbog osobne koristi zaustavile rad Skupštine. Da su te osobe imale iskrenu želju za dijalogom i drugačijim rješavanjem situacije, do svega ovog ne bi došlo.

Okidač sukoba u HDZ-u bilo je navodno kadroviranje u Plitvičkim jezerima iz Zagreba. Je li se kadroviranje doista centraliziralo? Tko odlučuje o funkcijama u Lici?

Kvalitetno upravljanje iznimnim prirodnim bogatstvima u našoj županiji jedna je od ključnih točaka našeg programa. Turistički potencijal te značaj za sve gospodarske grane koje turizam ima moramo maksimizirati i tu nema dileme. Na nacionalnoj razini svakog dana možete svjedočiti promjenama i projektima HDZ-a kojima je cilj provesti sveobuhvatnu i snažnu decentralizaciju u svim krajevima Hrvatske. O funkcijama u našoj županiji odlučuju za to nadležna tijela i to je jedino ispravno. Ostalo je sve izokretanje činjenica i stvaranje povoda za razdor u našoj županiji. Ponovit ću, Lika i naša županija ne mogu biti zarobljene u rukama jedne osobe i ta osoba ne može odlučivati o svakom radnom mjestu. Sve drugo je zamjena teza.

Za vas kažu da ste se u ovoj priči našli sasvim slučajno. Tvrde da ste na čelo ličkog HDZ-a došli zato što se u tom trenutku nitko nije htio primiti tog posla.

Član sam HDZ-a već dugi niz godina, a svojim sam političkim radom svih tih godina djelovao s ciljem razvoja naše županije. HDZ je uvijek imao, a i danas u Ličko-senjskoj županiji ima iznimne pojedince – gradonačelnike, načelnike i stručnjake koji imaju kapacitete i znanja za kvalitetno vođenje stranke i svojih sredina. Svakome od njih bila bi čast voditi ličko-senjski HDZ. Stoga sam posebno zahvalan što je stranka u meni prepoznala tu osobu i što smo i ovog puta dokazali kako smo najjača politička stranka u Ličko-senjskoj županiji.

U HDZ ste ipak ušli prilično kasno. Zbog čega ste se uopće odlučili politički angažirati?

Nogomet je moja prva ljubav i to uvijek ističem. Pasionirani zaljubljenik u nogomet te nogometni dužnosnik bio sam i prije ulaska u politiku, a nadam se da ću u nogometnom svijetu biti i do kraja svojeg radnog vijeka.

Ulazak u politiku i aktivno bavljenje politikom osobna je odluka svakog pojedinca. I ovim putem želim apelirati na sve ljude, posebno mlade, da se aktivno uključe u politiku, na ovaj ili onaj način. Stalno slušamo kako stanje nije dobro, kako su promjene potrebne.

Osobno sam prepoznao da je politika jedan od načina da budeš dio tih promjena, a svojim radom pokušavao sam konstruktivno doprinijeti razvoju naše sredine.

Zbog funkcije u HNS-u povezuju vas sa Zdravkom Mamićem. Kakvi su vaši odnosi s Mamićem?

Od kada sam u nogometu i aktivni član HNS-a, naslušao sam se svakakvih priča vezanih uz naš nogometni svijet i Zdravka Mamića. Često od osoba koje nemaju ikakav uvid u stanje i funkcioniranje nacionalnog nogometnog saveza. Kada bi se vjerovalo tim pričama, ispalo bi da je svaki zaposlenik, izbornik, igrač i pojedinac u HNS-u postavljen od Zdravka Mamića, što nema veze s logikom i istinom. Svoju karijeru nogometnog radnika gradim već dugi niz godina, a o mojem radu najbolje govore postignuti rezultati te pokrenuti i provedeni projekti. Kao što sam prije napomenuo, u svojem nogometnom radu vodim se načelom zajedništva, timskog rada i otvorenosti. Svakim danom stanje hrvatskog nogometa sve je bolje, a tako će se i nastaviti. Uz projekt obnove travnjaka na našim stadionima pripremamo brojne nove projekte koji će podignuti kvalitetu ovog sporta. Kao što ističem kada je u pitanju vođenje Ličko-senjske županije, ni u nogometu uspjeh nije moguć ako je sve u rukama jednog čovjeka, a uspjesi koje postiže HNS dokaz su da su te priče o jednoj osobi koja upravlja hrvatskim nogometom potpuno promašene.

Nisu li vam funkcije u HNS-u i u Saboru prezahtjevne? Kako uspijevate raditi oba posla?

Ponosan sam na rad u Saboru i u HNS-u, ali i na priliku da obnašam tako dvije važne funkcije za našu državu i naš sport. Istina je kako je rad na različitim funkcijama često izrazito zahtjevan i u ovome trenutku u mogućnosti sam kvalitetno obavljati obje funkcije. Ako dođe trenutak u kojem ću prepoznati da to više nije moguće, kao odgovorna osoba znat ću odlučiti trebam li se određenoj funkciji u potpunosti posvetiti. Naravno da razmišljam o tome, nogomet kao prva ljubav zasigurno ima poseban značaj u mojem životu i profesionalnoj karijeri te sam siguran da ću se u tom svijetu nalaziti i onda kada se povučem iz aktualnog bavljenja politikom.