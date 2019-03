Plenković ga odbacio, baza hoće Miru Kovača

Lokalne organizacije HDZ-a središnjici predlažu svoje kandidate koje bi voljeli vidjeti na listi za europske izbore u svibnju. Iznenađenje je pripremio zagrebački HDZ, preksinoć na sjednici Gradskog odbora uz podobnog Karla Resslera i Tomislava Sokola (za koje je gotovo sigurno da će biti na listi) te Stelu Arneri i Nikolinu Brnjac, predložili su i smijenjenog međunarodnog tajnika HDZ-a i bivšeg ministra vanjskih poslova Miru Kovača, kojeg je Plenković odbacio.

Iznenađen i počašćen

Kovač je prijedlog područnih organizacija HDZ-a, koji je zagrebački gradski HDZ prihvatio, iz čega se može zaključiti da baza želi Miru Kovača iako ga se Plenković riješio smijenivši ga sa stranačke funkcije nakon famoznog sabora HDZ-a na kojem su i Kovač i Davor Ivo Stier kritizirali politiku aktualnog vodstva HDZ-a. Prije toga su obojica, s još 15 zastupnika HDZ-a, glasala protiv Istanbulske konvencije koju je forsirao premijer i šef HDZ-a Plenković.

– Prijedlogom sam bio iznenađen, ali počašćen jer me baza želi. To me čini zahvalnim i sretnim – rekao nam je jučer Kovač. Iako se u HDZ-u prije svakih izbora, koje god vodstvo upravljalo strankom, odigrava predstava s prijedlozima kandidata, izbornu listu/liste u konačnici sastavlja predsjednik stranke. Tako će i za europske izbore u svibnju listu kreirati Andrej Plenković i već se sad zna da su mjesta zagarantirana Dubravki Šuici, Karlu Ressleru, vrlo vjerojatno i Tomislavu Sokolu... Dojam je da će Plenković listu dominantno sastaviti s mladim, nepoznatim ljudima od njegova povjerenja. Šanse da Miro Kovač bude na toj listi vjerojatno su minimalne ili gotovo nikakve. No prijedlog njegove kandidature poruka je središnjici da HDZ ne mogu predstavljati samo ljudi od Plenkovićeva povjerenja koji ni u stranci ni u široj javnosti nisu prepoznatljivi ili posebno popularni.

– To je svakako poruka Plenkoviću da ne može stranku graditi samo sa svojim ljudima, a ostale marginalizirati – komentirao je jedan član Predsjedništva. Izvori iz kruga pasiviziranih zastupnika koji su bili protiv Istanbulske smatraju da bi Plenković nezadovoljstvo koje se, tvrde, stvara na terenu mogao ublažiti tako da u političku igru vrati i Kovača i Stiera.

Stier se povukao u ilegalu

Iz Plenkovićeve perspektive to je nerealno. Disident Davor Ivo Stier, smijenjeni politički tajnik HDZ-a i bivši ministar vanjskih poslova, nije kandidat domicilnog samoborskog HDZ-a, odnosno u toj su organizaciji poručili da će ga podržati ako on izrazi želju da bi bio na listi. Iako je bivši europarlamentarac, doznajemo da Stieru ponovni odlazak u Europarlament nije u fokusu. On je, naime, bio najavio da će se kandidirati za predsjednika HDZ-a na redovnim unutarstranačkim izborima, no zasad se povukao u ilegalu. Zanimljiva je logika kojom su HDZ-ove organizacije predlagale kandidate središnjici.

Uglavnom su među predloženima Plenkovićevi miljenici, a tu i tamo zaluta neki zaboravljeni as ili kandidat kojeg određena organizacija želi poslati u Bruxelles. Tako splitsko-dalmatinski HDZ predlaže uz Plenkovićevu Dragicu Roščić te Mirjanu Čagalj i komodora Ivicu Tolića koji je u Europarlament ušao dok je HDZ vodio Karamarko kao zamjena Stieru. Šibensko-kninski HDZ predložio je župana Gorana Pauka, osječko-baranjski HDZ Natašu Tramišak, Ivana Zeku Pivača i Stjepana Ribića.

– Ako Pauk na pragu 60. radi djecu, ne može biti loš za Europu – našalio se Nedjeljko Dujić, šef šibensko-kninskog HDZ-a.

