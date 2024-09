Zelenski 'mirovnim planom' motivira saveznike

Ruski izvori tvrde da ruska vojska i dalje potiskuje ukrajinske postrojbe na području Kurske oblasti napredujući u području Sudže i vrativši kontrolu nad još dva naselja. Teške su se borbe vodile ponovno i oko mjesta Gluškova, gdje su nekog uspjeha imali Ukrajinci, no nije sasvim jasno kakva je sada situacija u tom dijelu. Rusi tvrde da se operacije u Kurskoj oblasti ubrzavaju, ali to nije i jedino područje za koje tvrde da u njemu imaju uspjeha. Minulog je tjedna došlo do proboja bojišnice kod Kupjanska, a sada Rusi tvrde kako su zauzeli i Makijevku, koja je u pravcu nedalekog Limana.

Napredovanje prema Pokrovsku nešto se usporilo, no razlog su borbe za naseljena mjesta oko grada, ali Rusi ipak tvrde kako napreduju kako bi do kraja zauzeli mjesto Grodivku. Tako je sada jasno da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski brzo mora dobiti potvrdu za svoj “plan za pobjedu”, čiji sadržaj još nije objavio, ali ga je predstavio Joeu Bidenu i, vjerojatno, Ursuli von der Leyen, tijekom susreta ovog petka.

Teško je tako znati što je točno Zelenski zamislio u tom planu, no zanimljivo je kako ga opisuje kao zamisao da Ukrajina za sebe ostvari povoljnu poziciju na mirovnim pregovorima s Rusijom. – Cijeli plan temelji se na brzim odlukama naših partnera. Plan se temelji na odlukama koje bi se trebale dogoditi od listopada do prosinca, a ne na odgađanju tih procesa – rekao je Zelenski.

Međutim, ako je u pitanju bilo oružje kojim bi Ukrajina mogla gađati ciljeve dublje u Rusiji, ponovno je dobio odbijenicu, od njemačkog kancelara Olafa Scholza. On je ponovio da krstareće rakete Taurus dometa do 500 kilometara neće biti poslane u Kijev. – Iako mnogi vrše pritisak na mene, neću isporučiti krstareće rakete koje mogu dosegnuti do Moskve – rekao je na sastanku s lokalnim stanovništvom u općini Niedergorsdorf u saveznoj državi Brandenburg, no danas se u toj državi održavaju i izbori.

S druge strane, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u intervjuu za televizijski kanal Sky News Arabia da Rusija ne želi nikakav nuklearni rat te da smatra da su razgovori o tome kada treba pritisnuti “crveno dugme” neprimjereni.

– Uvjeren sam da u takvim situacijama donositelji odluka imaju predodžbu o čemu je riječ. Nitko ne želi nuklearni rat – kazao je.