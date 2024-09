VIDEO Ogromna eksplozija u ruskom selu: Kijev gađao skladište oružja

PREDSJEDNIK RS-A

Bliži li se kraj Dodikovoj političkoj karijeri? Govori se da je najbogatiji čovjek u BiH, a 'zaradio' je i optužnicu

Milorad Dodik se do sada suočavao s nizom istraga, od sumnji za pranje novca pa do nijekanja genocida počinjenog u Srebrenici, no ni jedna do sada nije dovela do podizanja optužnice