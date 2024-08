Žele smanjiti gužve: Ovaj grad uskoro prvi u Hrvatskoj uvodi poseban prometni režim

Od ove nedjelje Dubrovnik kreće s testnom fazom zone posebnog prometnog režima u staroj gradskoj jezgri, čime će postati prvi grad u Hrvatskoj koji će to napraviti. Ovim režimom žele smanjiti broj taksi vozila s trenutnih 9.000 na samo 700 do 1. ožujka, kada kreće puna primjena, najavio je već gradonačelnik Mato Franković. Ipak, taksisti su se pobunili jer smatraju da nisu jedini koji stvaraju gužve.

- Nema 9000 sigurno, nema ni 3000, ali dobro, ajde. Dođite lijepo subotom i nedjeljom pa da vidite. Kad je nama najjači posao, gužvi nema! Gužve stvaraju rent-a-carovi daruvarskih tablica - koje mi popularno zovemo Daruvarci. On ide oko grada, tamo mu piše resident only, parkinga mu nema, ali on izbaci telefon, pa malo selfie, slika malo Minčetu i tako - tvrdi Nikša Vezilić, vozač Ubera, za Dnevnik Nove TV.

U novom režimu stoji i kako će taksisti morati tražiti tzv. smeđe iskaznice i samo s njima moći će prometovati oko povijesne jezgre, a natječaj za njih očekuje se do kraja godine. Ove odredbe neće se odnositi na građane, no očekuju se i po tom planu odredbe.

- Javno pozivam ministra Butkovića da ponovno sjednemo za stol i da se napravi radna skupina koja će raditi ako treba i godinu dana samo da se zakon popravi i ono sve što u njemu ne valja da bude bolje - poziva taksi prijevoznik Božo Miletić.

