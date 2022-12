Zekanović dio zastupnika i građana usporedio s diktatorima: 'Imamo ljude koji su stvarno rusofili!'

Stvar je jako jednostavna. Danas će se radovati isti ljudi: Putin-Petrov, Ali Hamnej-Prkačin, Lavrov-Grbin, Asad-Benčić, Kim Jong-il-Pavliček. Dakle, to su ljudi koji će se danas zajedno radovati ako odluka o obuci ukrajinsklih vojnika ne bude usvojena. Ne postoji nikakva razlika u osjećaju koji će danas imati Kim Jong-il, Ali Hamnej, Putin, Asad, Vučić, Dodik i Pavliček, Penava, Petrov, Grbin, Benčić, Puljak, Orešković i slični. Između tih ljudi ne postoji razlika.

Oni su danas saveznici, oni misle i rade iste stvari. Između Dodiga i Vučića te Penave i Pavličeka nema razlike. Oni će danas biti zadovoljni ako ova odluka ne bude usvojena. A kako stvari stoje, bit će teško usvojena. I to je gola istina. Ovdje odgovoran politčar mora imati svoju politiku za koju se mora nadati da će je netko prepoznati i dati joj povjerenje kroz glasove.

S druge strane, postoje neodgovorni političari koji skupljaju jeftine bodove i podilaze glasačkom tijelu. Jedini razlog za odluke - pogotovo ovih kvazidesnih zastupničkih klubova, da se ide u ovom smjeru, na stranu Putina, da se zanemaruje Deklaracija o Ukrajini koju smo izglasali u Saboru - jest da se podilazi rusofilima u Hrvatskoj. Ti su ljudi istraživali, pravili ankete i zaključili da u Hrvatskoj postoji određena populacija koja simaptizira Putina, Vučića i Dodika. I oni u tome žele loviti glasove. To je jedini razlog. Ne postoji nikakva briga za Hrvatsku, ne postoji briga da će Hrvatska imati metu na svom čelu. Nema toga. S njihove strane ovo je jedino borba za glasove.

Nadam se da će danas ipak biti dovoljno razuma i da će svi ti poplusti, ili barem neki od njih, konačno shvatiti koliko je važno da Hrvatska donese ovu odluku, da stane na stranu Zapada i da na ovaj način branimo Europsku uniju. U suprotnom, bit ću jako razočaran - kazao je uoči današnjeg saborskog glasanja o obuci ukrajinskih vojnika zastupnik Hrvoje Zekanović (HDS) na svojoj konferenciji za medije nazvanoj "Dilema: Glasovi rusofila ili pomoć Ukrajini". Valja dodati kako je tijekom cijele konferencije navodio ime Kim Jong-ila, umjesto današnjeg sjevernokorejskog vođe Kim-Jong-una.

Na novinarsko pitanje postoji li mogućnost da se glasanje o obuci odgodi, Zekanović je kazao kako prema onome što on zna odgode glasanja neće biti.

- Kao i kod glasanja o cijepljenju, gdje je došlo do podjele, sad opet imamo novu podjelu. Ali ovaj će put ta podjela biti zauvijek. Trajno će ostati da su je bilo nekih ljudi koji su u jednom trenutku izdali Zapad i Europsku uniju, time izdali i Hrvatsku i Deklaraciju o Ukrajini koju smo prije usvojili, i onih ljudi koji su bili doslijedni onim vrijednostima na kojima Zapad počiva. S jedne strane su Sjeverna Koreja i Kim Jong-il, Iran i Ali Hamnej, Putin, Lavrov, Dodik i Vučić, dok su strane Petrov, Penava, Benčić, Grbin, Orešković, Puljak i slični - dodao je Zekanović.

Zašto to radite jer to što govorite nema nikakve logike, zašto ste se toliko upeli uime HDZ-a i sve ovo radite ostrašćenije nego bilo koji HDZ-ovac, pitali su ga novinari.

- Ako pogledate malo unatrag kod svih ključnih pitanja uvijek sam razmišljao svojom glavom, bez obzira što su mi neki s obje strane implicirali drugačije. Pa kada je bila u pitanju Zlata Đurđević i onda su mi govorili: "A zašto podržavaš Plenkovića?" I oOnda kada sam napuštao vladajuću većinu zbog Istanbulske konvencije i onda su mi to spočitavali. No ovdje se radi o jednoj notornoj činjenici, i što biste vi sad htjeli - da kažem kako nije u redu podržati obuku ukrajinskih vojnika?! Pa to je u redu, ljudi moji! I to treba jasno i glasno reći. I treba onima drugima jasno i glasno reći da ih može biti sram. U čemu je problem to izgovoriti?! Ja sam uvijek bio na strani razuma i dosljedan svojim politikama. I sutra ću biti - uzvratio je Zekanović.

Na novinarsku opasku kako između dijela građana ove zemlje i nekoliko svjetskih diktatora stavlja znak jednakosti, što je uvredljivo i što mu nimalo ne služi na čast, Zekanović je odgovorio:

- Ne služi na čast onima koji će danas glasati kako želi Dodik, Vučić, Putin, Lavrov, Ali Hamnej, Kim Jong-il, Asad i slični. Njima to ne služi na čast, jer će oni danas napraviti upravo ono što žele ovi koje sam naveo.

Zar mislite da više od polovice stanovništva ove zemlje ne razmišlja svojom glavom, pitali su novinari na kraju Zekanovića.

- Ne znam je li to polovica ili dva-tri posto, no imamo ljude koji su stvarno rusofili, koji su stvarno zavedeni od populista, onih koji samo žele glasove ljudi koji su zavedeni društvenim mrežama, nekim antagonizmom prema vladajućima i ne znam čime još. Ako i jesi u oporbi i imaš anatagonizam prema vladajućoj strukturi, što je u redu, ali onda kada je nešto zdravorazumski ipak kaži - to je u redu. Ovdje može isključivo biti sram sve one koji će danas potencijalno napraviti da se Asad, Putin, Ali Hamnej, Lavrov, Dodik i Vučić vesele - ponovio je po "enti" put Zekanović svoje tvrdnje.

