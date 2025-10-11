Zbog opasne bolesti otkazana popularna manifestacija, ali građani se ipak okupljaju. Sve puno policije

Grad Slavonski Brod objavio je kako se ovogodišnja manifestacija „Pečenkijada”, koja se trebala održati 11. listopada 2025. godine na prostoru ŠRC Poloj, neće održati. Razlog otkazivanja je nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge koju je donio Državni inspektorat Republike Hrvatske.

Prema službenoj obavijesti, temeljem Naredbe objavljene u Narodnim novinama broj 128/25 od 10. listopada 2025., zabranjeno je održavanje manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira svinjsko meso ili proizvodi od svinjskog mesa na području više županija, uključujući i Brodsko-posavsku županiju. U priopćenju Grada stoji kako, sukladno članku 1. točki 31. navedene Naredbe, manifestacije ovakvog karaktera nisu dozvoljene na pogođenim područjima, a Naredba je stupila na snagu danom objave, odnosno 10. listopada 2025. godine.

Slijedom toga, organizatori, Moto Klub Brod, morali su otkazati Pečenkijadu, budući da bi njezino održavanje bilo protivno važećim mjerama suzbijanja afričke svinjske kuge. Iako je odluka službeno donesena tek jučer, neki ugostitelji i sudionici ne mire se s otkazivanjem. Kako nam javljaju Jutarnji list, dio ekipa bio je u pripremama danima prije manifestacije, a mnogi su već pristigli na Poloj.

Zanimljivo je da je samo tri dana ranije, na sjednici Županijske skupštine, pročelnik Željko Burazović kazao kako se „ne ide na zabranu manifestacije“, već će se od organizatora i sudionika tražiti da osiguraju najvišu razinu biosigurnosti. - Održan je sastanak u Policijskoj upravi o prevenciji i postupanju, kako bismo izbjegli svaku mogućnost zaraze. Načelno je dogovoreno da se ne ide na zabranu, nego da se poduzmu maksimalne mjere sigurnosti. Svakodnevno komuniciram s ljudima iz županijskog Stožera i Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede - izjavio je Burazović.

Unatoč svemu, manifestacija je u konačnici otkazana, a prema snimkama i dojavama s terena, na prostoru Poloja okupilo se više policije nego posjetitelja. Tako je popularna brodska „Pečenkijada“, koja tradicionalno okuplja brojne građane i ugostitelje, ove godine izostala i to zbog zabrane donesene doslovno u posljednji trenutak.