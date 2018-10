Zbog afere SMS Brkić i Karamarko već su odavno trebali biti ispitani

Hrvatska je zapuštena i nezaštićena, stanje u državi vrlo je ozbiljno, poručuje nezavisni zastupnik i osnivač nove stranke Nova politika Vlaho Orepić. Taj bivši ministar unutarnjih poslova i dragovoljac Domovinskog rata, a vojnik u miru, stekao je moćne neprijatelje žestoko se boreći protiv gradnje termoelektrane na ugljen u luci Ploče. Iako je, zahvaljujući suradnji s Mostom, u dvije Vlade bio ministar unutarnjih poslova, krajem prošle godine s njima se razišao, a početkom rujna ove godine najavio osnivanje svoje stranke. Posljednjih je dana posebno glasan u upozoravanju na zloporabe sustava koje su izašle na vidjelo objavom informacija iz tzv. afere SMS ili Falsifikator. Ovih dana razgovarali smo s njim o spomenutim zloporabama sustava, ali i zamjeniku predsjednika HDZ-a Milijanu Brkiću te njegovom bivšem kolegi Tomislavu Karamarku, koje se sad povezuje s uhićenim Franjom Vargom zbog krivotvorenja poruka za bivšeg nogometnog moćnika Zdravka Mamića. Ne problematizira samo navodnu Brkićevu povezanost s kriminalom već i njegov utjecaj na politiku.

Kako kao bivši ministar unutarnjih poslova gledate na posljednje afere vezane za curenje informacija iz istraga?

Aktualne afere su samo indikatori stanja u kojem se nalazimo. Ne treba dramatizirati, ali stanje je vrlo ozbiljno. Riječ je o zloupotrebi sigurnosnog sustava nositelja izvaninstitucionalnih interesa. To mora prestati jer izaziva nepovjerenje građana u državu. Država gubi svoj osnovni smisao i sposobnost da bude u funkciji svih svojih građana, a ne samo određenog biračkog tijela.

Kažete da afera SMS, odnosno uhićenje Franje Varge zbog krivotvorenja poruka za Zdravka Mamića, a povezuje ga se i s bivšim šefom HDZ-a Tomislavom Karamarkom i aktualnim zamjenikom predsjednika HDZ-a Milijanom Brkićem, upozorava na bolesti sigurnosnih sustava?

Veliki sustavi ne mogu funkcionirati bez jasno definiranog sustava odgovornosti. Ta odgovornost treba biti vezana za konkretne dužnosti, odnosno nositelje tih dužnosti i procedure donošenja odluka i djelovanja trebaju biti nedvosmislene i obvezujuće za sve iz sustava. Simbolično rečeno, ako kašljete, nećete pregledavati patelu u zglobu koljena, već refleksno idete na pregled pluća. Curenje informacija definira i jasnu odgovornost, i to imenom i prezimenom. Ti ljudi, ma tko god oni bili, trebaju biti sankcionirani jer nisu zaštitili sustav od izvaninstitucionalnog djelovanja. I to vam je ukratko to. Naš sigurnosni sustav nema takvu reakciju. Ne odbacuje i ne liječi bolna i nefunkcionalna mjesta. Podlegao je političkom kadroviranju, koje je kao svojevrsna maligna metastaza paralizirala sustav. Egzistencijalna i karijerna ovisnost djelatnika o političkom kadroviranju dijagnoza je koja paralizira sigurnosni sustav.

Kako ozdraviti taj bolesni sustav?

Kao ministar bio sam krenuo u tom smjeru i žao mi je što nisam imao priliku završiti započeto. A to je funkcionalna reorganizacija sigurnosnog sustava, ali koju osmišlja i provodi struka. Politika treba osigurati uvjete i biti svojevrsni štit struci da radi svoj posao. Tim sam smjerom krenuo i htio mijenjati stanje u MUP-u. Cilj je bio postići da ljudi iz sustava vjeruju i respektiraju sustav u kojem rade. Tada bi i ljudi izvan sustava imali povjerenje u taj sustav. Znači, trebamo politiku koja će biti spremna na ovakav oblik javnog korisnog djelovanja, što sad nije slučaj.

Povezujete to i s političkim kadroviranjem biračkog tijela. Kako to mislite?

Da, upravo tako. Kad politika ima interes da postavi “svog” ravnatelja policije, što su konkretno kao svoj interes iskazivali gospoda Tomislav Karamarko i Milijan Brkić, onda vam je sve jasno. A oni iskazuju takav interes jer su i oni svojedobno bili politički, a ne stručni izbor i jednostavno ne znaju drugačije funkcionirati. Oni osobno nisu bitni, već ih spominjem kao jasan primjer nositelja političkog utjecaja i metoda političkog djelovanja koje kao društvo moramo napustiti ako želimo postati pristojna i uređena država.

Rekli ste da su vas kao ministra Milijan Brkić i Tomislav Karamarko pritiskali kako bi pokušali kadrovirati, odnosno da su oni htjeli birati glavnog ravnatelja policije. Mislite li da su to pritisci ili je tu riječ o vama spornom političkom kadroviranju?

Policajac treba biti karijerno zanimanje i treba napredovati u skladu sa sposobnostima, razini školovanja i rezultatima rada. To je nešto čemu trebamo težiti. Svako kadroviranje koje ide izvan tog okvira treba biti formalno onemogućeno, odnosno ne smije ovisiti o političkoj volji nikoga, pa ni gospode Brkića i Karamarka.

Možete li detaljnije objasniti svoju izjavu da izvaninstitucionalna politika dominira nad institucionalnom, odnosno da je demokratski sustav u Hrvatskoj ugrožen?

Ni deset posto zakona koji se donesu u Hrvatskom saboru nemaju provedenu procjenu učinka, i to kao zadanu proceduru. To znači da je odgovornost politike izvan Sabora, odnosno predstavnika naroda. Izvaninstitucionalni je utjecaj omogućio stvaranje Agrokora, koji je postao problem institucija, a oni koji su ga poticali “omastili su brk”. Gospodarski Agrokor je s vremenom formirao i politički Agrokor, koji za posljedicu ima kvazipolitičku i kvazidruštvenu elitu s kojom nećemo nikamo dospjeti. To jest, tu smo gdje jesmo. Kad se politički bira glavni ravnatelj policije, kad istovremeno imate dva pomoćnika glavnog državnog odvjetnika koji su bili glavni odvjetnici i glavnog koji je bio pomoćnik glavnog, kada imate ustavne suce koji se lažno predstavljaju i bježe s mjesta prometne nesreće koju su izazvali, kada imate lažnog branitelja koji dobije stan usred Zagreba, a za to nitko ne odgovara niti je itko ikad odgovarao, to su pokazatelji da je institucionalna država pod dominantnim utjecajem izvaninstitucionalne politike. Odgovornost politike nije usmjerena prema narodu, već političkim mentorima koji su pozicionirani u formalnoj politici, a u funkciji su izvaninstitucionalnih interesa.

Tu posebno izdvajate fiktivna prebivališta temeljem kojih se, govorili ste kao ministar, ima izravan utjecaj na rezultate izbora. Čistili ste lažna prebivališta, ali čini se da i dalje to nije riješeno?

Fiktivna prebivališta generiraju izborni potencijal koji je presudan u nizu izbornih procesa na svim razinama. Vjerujem da u ovom trenutku ima od četiri do osam saborskih zastupnika koji su tu zahvaljujući fiktivnom biračkom tijelu. Predsjednica je izabrana s oko 30.000 glasova više, a u mom je mandatu samo za dva i pol mjeseca izbrisano 45.000 fiktivnih prebivališta. Ne dovodim u pitanje izbor predsjednice, ali moramo razmisliti o svemu. Prvi korak prema uređenju države jest da se pribrojimo i da osiguramo potpuni legalitet i legitimitet izbora. A skrb o Hrvatima i svim našim državljanima izvan Republike Hrvatske treba biti sustavna i jasna politika koja će se jasno vidjeti u proračunu. Čim sam smijenjen, odmah su nazvane policijske postaje i uprave da se sa zakonom definiranim postupkom brisanja fiktivnih prebivališta prestane. Znači netko je zapovjedio da se ne poštuje zakon. A pred zakonom odgovorne osobe za taj posao načelnici su policijskih uprava. Nadam se da sam bio jasan.

I to ste vezivali uz Tomislava Karamarka i Milijana Brkića. Mislite li stvarno da su oni bili ili još jesu toliko utjecajni ili moćni?

Moje je mišljenje da jesu. Mislim da je sva politička moć gospodina Brkića upravo u tome što upravlja tim izbornim potencijalom. Pa njegovi ga i zovu čovjekom s terena, glavnim operativcem. Naglašavam, on nije bitan kao ni itko osobno, već je to nedopustivo i to više nije problem ili stvar dobre volje HDZ-a, već svih nas. To je pitanje dostojanstva države.

Kad smo kod Brkića i Karamarka, smatrate da ih je zbog afere SMS već trebalo ispitati. Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić ovih dana kaže, citiram: “Svi oni koji trebaju dati iskaze vrlo vjerojatno će biti pozvani da daju iskaze onda kada bude procijenjeno da je to za dobitak istrage najbolje.”

Da, trebali su biti već ispitani i to što nisu, po mojem dubokom uvjerenju, stvar je autocenzure u postupanju uvjetovane političkim kadroviranjem.

Često kritizirate rad Državnog odvjetništva RH, što vam posebno smeta u radu te institucije?

Ponavljam, kad istovremeno imate dva pomoćnika glavnog državnog odvjetnika koji su bili glavni odvjetnici i glavnog koji je bio pomoćnik glavnog, a ne zaključe da treba bar ispitati sve one koji se spominju kao akteri određene afere, a i kojima upravo taj spis nestane, jasno je kakvu poruku šalju. Sve i da su kao stručnjaci najsposobniji, poruka koju ostavljaju jest nepovjerenje u sustav koji vode. Mislim da trebaju razmisliti o odlasku. Ne nužno zbog formalne odgovornosti, već radi doprinosa razvoju našeg društva u smjeru ostvarenja pristojne i uređene države.

Najavili ste osnivanje svoje stranke Nova politika. Je li stranka već osnovana?

Da, u procesu sam formaliziranja inicijative za osnivanje stranke pod nazivom Nova Politika.

Na što ćete stavljati fokus u radu svoje stranke?

Kao što ste vidjeli i iz dosadašnjih odgovora, cilj je motivirati većinsku ali tihu, samozatajnu, samoostvarenu i kulturnu Hrvatsku da nadglasa ovu manjinsku, ali politički dominantnu bahatu, nepristojnu i neodgovornu kvazielitu.

Kakav program ima vaša stranka?

Idemo u smjeru jasnog političkog cilja ostvarenja pristojne i uređene države po uzoru na države u koje naši ljudi odlaze i mjerljive svjetonazorski neopterećene politike koja će to ostvariti.

Narod kod nas voli jasnu granicu tko je “lijevo”, a tko “desno”. Kako u tome vi vidite svoju stranku?

U rješavanju jasnih i svima nam zajedničkih životnih problema.

Vidite li se u koaliciji ili suradnji s nekom od postojećih stranka?

Hrvatska nema kvalitete ni za jedno cijelo, a kamo li da se dijeli na stotine dijelova. Jedinstvo u jasnom političkom cilju proeuropski orijentirane pristojne i uređene države jest nužnost. Ističem, ne sa strankama, već u nastojanju ostvarenja naglašenog cilja.

Tko su ljudi koji su s vama u stranci, odnosno kakve ljude želite oko sebe?

Ne bih još o imenima.

Spominjalo se da biste mogli u Saboru osnovati klub zastupnika s Bojanom Glavaševićem i Markom Vučetićem, no Sabor je počeo, a kluba nema. Ipak se niste složili?

Radim klub s građanima Hrvatske, non-stop sam na terenu.

Zbog čega ste se stvarno razišli s Mostom i kako gledate na svoje bivše kolege?

Most nije politički ambijent u kojem je ostvarivo ovo o čemu govorim. Vodeći ljudi Mosta tu su stranku ideološki i organizacijski limitirali i to je to.

Hrvatska, ali i praktički cijeli svijet, bori se s migrantskom krizom. Kako gledate na optužbe da naša policija tuče migrante?

Naša policija radi izvrstan posao i treba voditi računa da štiti granice ne samo Hrvatske već i Europske unije. Pojedinačne nepravilnosti, kojih sigurno ima, ne smiju baciti loše svjetlo na hrvatsku policiju. Hrvatska može biti i jest primjer humanog i prijateljskog, ali dosljednog djelovanja kad je riječ o djelovanju policije spram mingrantske krize.

Kako se država treba odrediti prema migrantima, što poduzeti ako dođe novi val?

Rješenje je u jedinstvenoj politici EU u smjeru legalnih migracijskim tjekova. Dok se te ne dogodi, ne smijemo dopustiti zloporabu instituta azila i nitko ne smije ulaziti u državu mimo službenih graničnih prijelaza.

Bilo je nekoliko pucnjava u Zagrebu u posljednjih mjesec dana. Smatrate li kao bivši ministar da je metropola siguran grad?

Da, Zagreb i Hrvatska sigurni su. Problemi koje spominjete rješivi su, samo odmah treba reagirati i to je to.

>> Kronologija afere lažnih SMS-ova