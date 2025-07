Upaljeni meteoalarmi za ponedjeljak: Evo gdje se očekuje grmljavina i obilna kiša

U ponedjeljak nas čeka umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. Na Jadranu i predjelima uz njega kiša će biti češća i obilnija, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, prolazno na udare i olujna, na srednjem i južnom dijelu i sjeverozapadnjak te slabo do umjereno jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna većinom od 21 do 26, u Dalmaciji i malo viša °C, javlja DHMZ.

Upaljen je i narančasti meteoalarm za Karlovačku, Riječku, Gospićku, Splitsku i Dubrovačku regiju i to zbog moguće obilne kiše i grmljavinskog nevremena.

- U ponedjeljak na istoku Hrvatske promjenjivo i nestabilno, često s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito poslijepodne i navečer, kada ponegdje mogu biti i jače izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 °C.

Razmjerno svježe i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će uz umjerenu i povećanu naoblaku povremeno padati kiša, a ponegdje može biti i obilnijih pljuskova, osobito na karlovačkom području. Na sjevernom Jadranu promjenjivo, a u Gorskim Hrvatskoj pretežno oblačno. Mjestimice će biti izraženijih pljuskova i grmljavine praćenih obilnim oborinama pa su moguće i bujične poplave. Puhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 °C, na moru između 18 i 21 °C. Najviša dnevna od 19 do 21 °C, na obali između 23 i 25 °C.

I u Dalmaciji nestabilno, često s pljuskovima s grmljavinom koji mjestimice mogu biti jače izraženi, osobito poslijepodne i navečer, pa ponegdje može biti i obilnije oborine. Uz obalu će puhati umjerena do jaka bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 28 °C. Podjednaka temperatura bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će također biti izraženijih pljuskova, osobito prema kraju dana. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar - stoji u prognozi Dragoslava Dragojlovića iz DHMZ-a za HRT.