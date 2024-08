'Zaglavljeni u svemiru' – dvoje američkih astronauta ne mogu se vratiti na Zemlju zbog kvara

– Imam jako dobar osjećaj u srcu da će nas letjelica dovesti kući bez problema. Ako bi se i pojavio problem s Međunarodnom svemirskom postajom, imam osjećaj da bismo ušli u našu letjelicu, odvezali se i u dogovoru s našim timom smislili najbolji način da se vratimo kući – rekla je prije nešto više od mjesec dana astronautkinja Suni Williams, javljajući se prvi put s Boeingove svemirske letjelice Starliner u prijenosu uživo s Međunarodne svemirske postaje (ISS), s kolegom Butchom Wilmoreom. Izgledali su sretno i dobro raspoloženi dok su odgovarali na pitanja novinara.

No, posljednjih dana nije im lako jer bi na ISS-u mogli ostati duže od planiranog. Iako su na postaji trebali provesti oko tjedan dana, dvoje astronauta možda će se moći vratiti na Zemlju tek 2025.! Razlog su problemi s novom Boeingovom kapsulom Starliner, objavila je američka svemirska agencija NASA.

Problemi Boeinga

NASA sada razmatra dvije opcije sigurnog povratka na Zemlju. Prva uključuje povratak Starlinerom, koji bi u tom slučaju trebalo popraviti, a druga je opcija smanjiti broj članova posade misije SpaceX Crew 9, koja je najavljena za rujan, s četiri na dva, pa bi se Wilmore i Williams tada mogli vratiti na Zemlju s Crewom 9 u veljači iduće godine.

Starliner je svemirska letjelica za višekratnu upotrebu koja se sastoji od kapsule visoke oko tri metra za posadu i servisnog modula. Za razliku od Crew Dragona tvrtke SpaceX Elona Muska, ne slijeće na vodu nego na kopno.

Dvoje američkih astronauta poletjeli su u svemir u osmodnevnu misiju u lipnju, kao prva posada koja je letjela Boeingovom kapsulom Starliner. No testna se misija, pokrenuta 5. lipnja, sada odužila zbog problema s pogonskim sustavom Starlinera.

Glasnogovornik Boeinga rekao je da će, ako NASA odluči promijeniti misiju Starlinera, tvrtka "poduzeti radnje potrebne za konfiguriranje Starlinera za povratak bez posade". Kako piše The Guardian, korištenje letjelice SpaceX za vraćanje astronauta bio bi veliki udarac za Boeing koji se godinama natječe sa SpaceX-om i njegovim Crew Dragonom, a ima i problema sa svojim putničkim avionima. Lansiranje letjelice Crew 9 prvobitno je bilo zakazano za sredinu kolovoza, no odgođeno je za drugu polovicu rujna.

Boeing je u srpnju priopćio da su nakon rigoroznih testova na Zemlji inženjeri otkrili probleme unutar Starlinera, uključujući nagli kvar potisnika i curenje helija. U priopćenju od 2. kolovoza tvrtka je navela da je uvjerena u povratak Starlinera s posadom, no entuzijazam je početkom ovog mjeseca splasnuo. Navodno iza kulisa ima nesuglasica između čelnika NASA-e i uprave Boeinga. No stručnjaci ističu kako nije neobično ili neočekivano da eksperimentalni let u svemir izazove probleme.

– Definiran je kao testna misija, zove se testni let s posadom, a jedan je od njegovih zadataka i rješavanje neplaniranih problema – rekao je za The Guardian Jerry Stone, viši suradnik Instituta za proučavanje svemira. Prema pisanju američkih medija, projekt Starliner znatno je premašio proračun koji je od samog početka bio opterećen neuspjesima i kašnjenjima. Ipak, nakon polijetanja svi su bili oduševljeni.

– Polijetanje je bilo spektakularno. Mislim, doista nevjerojatno. Krenuli smo u provjeru naših operativnih sposobnosti i letjelica se pokazala nevjerojatno dobro – rekao je Wilmore koji je ipak u jednom trenutku morao preuzeti ručnu kontrolu nad letjelicom jer je nekoliko potisnika otkazalo dok se Starliner približavao pristaništu na ISS-u.

– Srećom, vježbali smo i dobili smo certifikat za ručno upravljanje, pa smo preuzeli ručno upravljanje na više od sat vremena – objasnio je Wilmore. No sada su astronauti Boeingova Starlinera i dalje zaglavljeni na ISS-u dok inženjeri pokušavaju riješiti probleme. Od polijetanja 5. lipnja, kapsula je imala pet curenja helija, pet manevarskih potisnika se pokvarilo i pogonski je ventil skoro potpuno otkazao, što je natjeralo posadu u svemiru i voditelje misije u Houstonu da provedu više vremena od očekivanog na rješavanju problema usred misije.

Veterani u svemiru

Sunitu (Suni) Williams NASA je 1998. odabrala za astronautkinju u vrijeme kad je bila raspoređena na brodu USS Saipan. Veteranka je dviju svemirskih misija. Rođena je 1965., magistrirala je na Florida Institute of Technology, a prije poziva iz NASA-e radila je u mornarici kao pilotkinja. Kao članica helikopterske borbene potporne eskadrile bila je raspoređena u baze na Sredozemnom moru, Crvenom moru i Perzijskom zaljevu kao potpora akcijama koje su pokrenule Sjedinjene Države u suradnji sa saveznicima. Zabilježila je više od 3000 sati leta u više od 30 različitih zrakoplova. Tijekom obuke u NASA-i surađivala je s Ruskom svemirskom agencijom.

Prije Starlinera, Williams je provela ukupno 322 dana u svemiru u dvije misije, što ju je uvrstilo na drugo mjesto na američkoj ljestvici svih vremena. S 50 sati i 40 minuta druga je na listi kumulativnog vremena šetnje svemirom, od žena bolja je samo Peggy Whitson. Starliner je njezina treća dugotrajna misija na ISS-u.

Barry Butch Wilmore, rođen 1962., također je veteran s dva svemirska leta koji je skupio 178 dana u svemiru. Prije točno deset godina Wilmore je poletio u svemir u ruskoj raketi Sojuz kao član ekspedicije. Kapetan je američke mornarice i magistar znanosti u zrakoplovnim sustavima. Kao pilot također je sudjelovao u akcijama poput "Pustinjske oluje" i "Pustinjskog štita", a sudjelovao je i u misiji u Bosni i Hercegovini. Njegov posljednji operativni raspored bio je na palubi USS Eisenhower s "Blue Blastersima", eskadrilom borbenih aviona VFA-34. Wilmore je prije Starlinera nakupio 25 sati i 36 minuta vremena svemirske šetnje.

Prije nego što su poletjeli do ISS-a, Starliner je na Zemlji prošao brojne testove, poput sedam testova potisnika Reaction Control System (RCS). Provedeno je oko 100.000 simulacija računalnih modela koji predstavljaju potencijalne varijable i uvjete koje bi Starliner mogao doživjeti tijekom misije. Boeing je nakon svih testiranja bio uvjeren da će se Starliner moći sigurno vratiti s posadom na Zemlju. Tome se sad nadaju i Williams i Wilmore, koji ovih dana prolaze razne simulacije. U konačnici, umjesto dva tjedna, u svemiru bi mogli provesti više od pola godine.

