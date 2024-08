Za vikend do 36 °C, no uskoro stiže promjena: Evo kada se očekuju pljuskovi

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice od sredine dana umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 31 do 36 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za veći dio zemlje izdana su žuta upozorenja, koja vrijeme opisuju kao potencijalno opasno, zbog toplinskog vala. Ona su na snazi za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku, splitsku te dubrovačku regiju.

"Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece", ističe DHMZ.

Pretežno sunčano bit će i u nedjelju. Najniža jutarnja temperatura bit će između 14 i 19, na Jadranu 22 i 27, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 °C. Nakon sunčanog vikenda, od ponedjeljka su mogući pljuskovi, a na Jadranu i jaka bura.

"Sunčano i vruće potrajat će i idućih dana, vrućina će na kopnu od ponedjeljka malo popustiti, s dolaskom hladnijeg zraka potkraj nedjelje. Pritom će prolazno zapuhati i većinom umjeren sjeverni vjetar, lokalno moguće i pojačan. Od ponedjeljka malo manje stabilno, postoji mogućnost za poneki lokalni pljusak, osobito u utorak. Novi toplinski val na Jadranu će biti izraženiji i dugotrajniji nego na kopnu, no ipak slabiji nego protekli. Malo će ga ublažiti pad temperature početkom idućeg tjedna s burom koja će osobito biti jaka na sjevernom dijelu u utorak. Do tada će prevladavati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te pretežno vedro, vruće i nekima sparno ljetno vrijeme", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.