Za cijelu zemlju izdana upozorenja, dvije regije istaknute zbog obilne kiše: Moguće su poplave

Vrijeme će sutra biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Na Jadranu i uz njega može biti obilne kiše, a najmanje oborine te česta sunčana razdoblja očekuju se na istoku zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, a u sjeverozapadnim područjima okrenut će na sjeverni. Na Jadranu će puhati umjeren i jak južni vjetar i jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak.

Foto: DHMZ

Najniža temperatura na kopnu bit će od 9 do 14, na Jadranu od 14 na sjevernom do 20 °C na južnom dijelu. Najviša dnevna temperatura većinom od 20 do 25, no u središnjim i gorskim predjelima niža, između 15 i 20 °C.

Za cijelu je zemlju za sutra upaljen meteoalarm, a veći dio Hrvatske označen je žutim upozorenjem. Narančasto upozorenje upaljeno je za gospićku i riječku regiju zbog ponegdje obilne kiše.

Foto: DHMZ

– Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima – upozorava DHMZ.

Upozorenje za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju postavljeno je zbog mogućih izraženijih pljuskova. Ostale regije, odnosno zapadna obala Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjeverna, srednja i južna Dalmacija, imaju žuto upozorenje zbog jakih udara vjetra.