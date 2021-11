WHO upozorava kritične države da ne kasne s mjerama

Uz 66 mrtvih u protekla 24 sata, povećao se i broj hospitaliziranih na 2107 i 269 na respiratoru, čime se sve više približavamo pandemijskim rekordima. Sljedeći tjedan može se očekivati porast teških oboljenja s obzirom na to da smo proteklih deset dana imali znatan porast broja zaraženih te jučer rekordnih 39.995 aktivno zaraženih (lani najviše 25.720), iako uz mnogo više testiranja. Ipak, već tri dana opada dnevni broj zaraženih od 7315 do 6315, dok je u prethodna četiri tjedna do subote rastao broj zaraženih. Ovaj bismo tjedan mogli imati više od 100.000 cijepljenih, više nego ukupno u prethodna četiri.

Usporedbe s ‘ausweisom’ sulude

Nažalost, već smo u proteklih 13 dana premašili ukupan broj zaraženih iz prethodna četiri tjedna i stoga, čak i ako širenje zaraze nastavi jenjavati, sljedeća dva tjedna za zdravstveni sustav i djelatnike na prvoj liniji obrane od virusa možda će biti i najteža od početka pandemije.

Hrvatska je druga država u svijetu po sedmodnevnom broju zaraženih na milijun stanovnika, 9387, dok ih je najviše, 10.634, u susjednoj Sloveniji gdje je vlada angažirala vojsku u zbrinjavanju i liječenju oboljelih. S 92 mrtva na svakih milijun stanovnika u proteklih sedam dana osmi smo u svijetu te smo nakon BiH jučer pretekli i Crnu Goru po smrtnosti unazad sedam dana, po podacima Worldometera. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je države sa sve većim brojem zaraženih da ne zakasne s postroženjem zaštitnih mjera.

– Što se mjere prije uvedu, to će potencijalno manje biti potrebne – rekla je stručnjakinja WHO-a za COVID-19 Maria van Kerkhove u petak u Ženevi.

– Nekoliko zemalja u teškoj je situaciji i moraju uvesti vrlo stroge mjere – rekao je direktor WHO-a za zdravstvene izvanredne situacije Mike Ryan. Izbjegao je precizirati na koga se to odnosi, ali očigledno je da smo mi među prvima.

Komentirajući poruku Stalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije da ne smije biti prisile na cijepljenje, premijer Andrej Plenković rekao je da biskupe treba pitati jesu li trebali javno pozvati ljude da se cijepe te se pozvao na papu Franju koji je to učinio. Ne vidi problem u testiranju za odrasle. Ocijenio je zastrašujućim usporedbe COVID potvrda i “ausweisa” iz Drugog svjetskog rata, pozvao je na zdrav razum jer “ljudi u Stožeru i Vladi nisu izmislili koronu kako bi smanjivali slobode građanima”. Rekao je i da je prije tjedan dao otišao u KB Dubrava vidjeti pacijente na intenzivnoj njezi pa je rekao kako bi svi oni koji tvrde da korona nije problem trebali samo pet sekundi provesti na intenzivnoj s oboljelima i više nikad ne bi to govorili. Neizrecivo cijeni napor liječnika te stoga opet poziva građane na cijepljenje ili testiranje. S mirnim prosvjedima nema problema te je spreman na dijalog.

Milanović primio booster dozu

Predsjednik države Zoran Milanović slaže se s biskupima:

– Ovo je sumrak pameti! Ne usudim se govoriti o kvaliteti cjepiva, ali nakon godinu i pol shvaćam da su mjere nelogične. Većina da bude talac necijepljenih, zašto? – rekao je. Ne vidi smisao šatora ispred KB-a Dubrava u prosincu. Otkrio je i da je, nakon što se cijepio dva puta, prije dva tjedna dobio i booster dozu. Prosvjede nije htio podržati, ali je dodao da su mirni pa je, za razliku od stručnjaka iz WHO-a, rekao kako treba ukinuti sve mjere:

– Živi i daj drugome živjeti. Nikakve restrikcije. Sutra ćemo biti na krcatom stadionu u Splitu. To se kao ne događa. Ali ne, političko kalkulantstvo ne dozvoljava to zabraniti jer bi se zamjerili ne znam kome – rekao je jučer Milanović.

VIDEO Novi prosvjed protiv Covid potvrda u Zagrebu